上汽 MG4 第 20 万辆整车下线，用时一年多

IT之家 9 月 24 日消息，上汽 MG 今日宣布，第 20 万辆 MG4 汽车于 9 月 23 日在江苏南京江北新区基地总装车间驶下生产线。

去年 8 月，全新 MG4 整车在江北新区基地开始批量生产，第一个 10 万辆，用时 8 个月；第二个 10 万辆，仅用了 4 个半月，产能近乎翻倍。

参考IT之家先前报道，2026 款 MG4 已于北京车展上市，官方指导价区间 6.88-10.28 万元；限时补贴价区间 6.58-9.98 万元。

2026 款 MG4 车型延续家族式设计，主要新增冰晶蓝、杏仁米两款外观配色。车头前脸搭载修长大灯，配有黑色下包围；车身采用传统造型门把手，搭载 17 英寸星芒铝合金轮毂；车尾提供后扰流板和贯穿式尾灯组。

该车搭载 8.88 英寸液晶仪表屏以及 15.6 英寸 2.5K 中控大屏，车辆搭载地平线智能驾驶辅助方案，同时升级哨兵模式、新增无线苹果 Carplay 功能。

动力方面，该车提供纯电版及半固态电池版。纯电版车型搭载最大功率 120 千瓦，峰值扭矩为 250 牛 · 米的电机。并配备容量 42.8kWh 和 53.9kWh 的电池组，CLTC 工况续航分别为 437km 和 530km。同时，新车还增加了半固态安芯版。此外，新车标配 VMC 直线爆胎控制，即便处于高速爆胎场景下，车辆也能有效规避失控风险。