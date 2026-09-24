索尼 PlayStation 被曝向游戏工作室征集意见，或重新评估停售实体光盘计划

IT之家 9 月 24 日消息，距离 PlayStation 宣布这一重大决定已经快 3 个月了：从 2028 年 1 月开始，PlayStation 将不再以光盘形式发行新游戏。这项决定引发的反弹至今仍未平息，尽管 PlayStation 几乎没有在公开场合对此作出回应，但其或许正在私下重新考虑相关计划。

知名爆料人士 Moore's Law Is Dead 在最新一期《Broken Silicon》播客节目声称，索尼正在向游戏工作室征求对 PlayStation 实体版游戏未来发展的意见。索尼本来就会定期向合作开发商发放调查问卷，但爆料者称，这一次的调查内容明显比以往更加详细。

据称，这份调查询问了各家工作室对于取消游戏光盘这一决定的看法，以及他们是否认为，在一年多之后就终止 PlayStation 实体游戏的发展会带来问题。

这是目前首次出现 PlayStation 可能改变这一计划的迹象。就消费者层面的态度而言，索尼内部或许仍然倾向于忽略外界反对声音并继续推进计划。但如果游戏工作室本身也对光盘政策感到不满，那么至少存在一种可能：PlayStation 会推迟相关计划，暂时继续发行实体版游戏，直到 PS6 上市。

如果这份调查确实存在，那么它最终能否影响 PlayStation 的决定，将取决于各家工作室如何回应。

大型游戏工作室可能更支持向全面数字化的未来转型。尤其是 Rockstar，其迈向无光盘发行的时间甚至会早于 PlayStation，因为《GTA 6》的实体版据报道将只提供一个装在盒子里的游戏下载代码。

相比之下，更有可能提出反对意见的是中小型游戏工作室，尤其是那些习惯先推出数字版游戏、几个月后再发行实体版的厂商。在很多情况下，这类游戏拥有一批忠实玩家。他们会先购买数字版以便第一时间游玩，之后再购买实体版，一方面是为了支持自己喜欢的开发商，另一方面也是因为希望拥有与喜爱游戏相关的实体收藏品。

当然，除了寄希望于各家工作室向索尼反馈足够强烈的反对意见，从而让公司重新考虑取消光盘的决定之外，我们还得首先确认这份调查确实存在。

IT之家注意到，Moore's Law Is Dead 过去的爆料准确度并不稳定，因此目前对这一消息仍应持谨慎态度。不过，该频道在 PlayStation 相关消息方面似乎确实拥有一些可靠的内部消息来源。此前该频道曾多次准确爆料，甚至还曾收到索尼发出的 DMCA 下架通知。这至少表明，该频道确实可能掌握来自 PlayStation 内部人士的信息。