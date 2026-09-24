IT之家 9 月 24 日消息，今年以来，全国市场监管系统加强线上线下一体化执法，严厉打击生产、销售充电宝产品无 CCC 认证及不符合国家强制性标准要求等违法违规行为，查处了一批案件。今天（24 日）下午，市场监管总局公布五起充电宝质量安全典型案例。

IT之家整理如下：

案例一：广东省东莞市市场监管局查处东莞市牌头电子科技有限公司涉嫌生产冒用 CCC 标志的移动电源系列案件

2025 年 11 月底，东莞市市场监管局接到上级交办的央视媒体曝光线索，执法人员在东莞市牌头电子科技有限公司的车间及仓库内，发现多款问题产品，其中 1 款充电宝共 425 个，经抽检不符合强制性国家标准且与 CCC 认证证书不符，货值金额 12750 元；3 款充电宝共 5950 个，冒用 CCC 标识，货值金额 142850 元。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第（一）项、第三十一条和《强制性产品认证管理规定》第十三条的规定，2026 年 3 月 11 日，东莞市市场监管局依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条、第五十三条和《强制性产品认证管理规定》第五十四条的规定，责令当事人改正违法行为，作出没收不合格、抽检剩余和冒用 CCC 标志的充电宝共 6365 件并处罚款 7.5 万元的行政处罚。

案例二：浙江省诸暨市市场监管局查处诸暨守盾蓝消防科技有限公司销售未经强制性产品认证的充电宝案

2026 年 1 月，诸暨市市场监管局根据举报线索，对诸暨守盾蓝消防科技有限公司涉嫌销售未经国家强制性产品认证的多功能手电筒（具备充电宝功能）的行为进行调查。

经查明，2025 年 4 月起，当事人购进 3 款多功能手电筒（具备充电宝功能），通过网络平台进行销售。上述 3 款多功能手电筒重量均不超过 18kg，内置锂离子电池，具有 USB 输出功能，符合《市场监管总局关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告》中“移动电源”（0914）界定标准，但未取得强制性产品认证。

截至案发，涉案产品货值金额 4.96 万元，当事人违法所得 1.21 万元。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条的规定。2026 年 7 月，诸暨市市场监管局依据《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条的规定，责令当事人改正违法行为，并作出罚没 11.21 万元的行政处罚。

案例三：山东省金乡县市场监管局查处山东源动未来低碳科技有限公司未依法取得强制性产品认证擅自出厂移动电源（充电宝）案

2026 年 4 月 10 日，山东省金乡县市场监管局根据群众投诉线索，依法对山东源动未来低碳科技有限公司进行现场检查，发现该公司仓库中有移动电源充电宝，标示“赠品”，未取得强制性产品认证（CCC）证书。

经查，涉案移动电源充电宝系该公司销售其他产品时的附加赠品，共组装生产 260 个，按同类产品市场价格计算，货值金额共计 18460 元。

鉴于当事人积极配合调查，追回产品，且产品用作赠品未获取利润，并属于首次违法，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，参照《山东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》有关规定，对当事人减轻行政处罚。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条的规定，2026 年 5 月 19 日，金乡县市场监管局依据《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条的规定，责令当事人改正违法行为，作出罚款 3 万元的行政处罚。

案例四：河南省郑州市市场监管局查处郑州千应商贸有限公司销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品案

2026 年 3 月 15 日，郑州市市场监管局接到上级交办文件，反映郑州千应商贸有限公司销售的移动电源抽检不合格。经查，2025 年 9 月 1 日起，当事人在其京东平台店铺“ATIT 旗舰店”以 189 元每个的价格销售“T1 米白色透明磁吸充电宝 10000mAh”（以下简称 T1 充电宝）。

9 月 2 日，在产品质量国家监督抽查中，从当事人店铺抽查 22 个 T1 充电宝，经检验，热滥用项目不符合 GB 31241—2022 标准，依据《移动电源产品质量监督抽查实施细则（2025 年版）》，判定为不合格。

涉案产品当事人共计进货 100 个，销售 49 个，召回 8 个，货值金额为 18900 元，违法所得为 5831 元。

鉴于当事人积极配合调查，主动召回涉案产品，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》有关规定，对当事人从轻行政处罚。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条的规定，2026 年 5 月 12 日，郑州市市场监管局依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，责令当事人改正违法行为，作出没收 T1 充电宝 23 个并罚没 2.47 万元的行政处罚。

案例五：安徽省六安市市场监管局查处李某军生产、销售不合格移动电源案

2025 年 10 月 29 日，六安市市场监管局对六安开发区某文具店进行检查，执法人员发现店内一款移动电源未经强制性产品认证，产品外包装显示生产地位于本市某地。经与公安机关会商研判，该场所内涉嫌非法生产。

2025 年 11 月 13 日，六安市市场监管局联合公安机关对该地点进行突击检查，当事人在该地点存放 2 款未经 CCC 认证的移动电源成品共 1780 个以及原材料和销售单等，经检验，额定容量指标严重不符合国家强制性标准要求，货值金额 235 万元。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条的规定，因当事人生产销售不符合国家强制性标准的移动电源货值达到追究刑事责任金额，六安市市场监管局已依法将该案移送六安市公安局裕安分局调查处理。