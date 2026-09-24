Omdia 预测：下游终端设备出货疲软，显示面板产能利用率 10 月降至 80%

IT之家 9 月 24 日消息，Omdia 英国当地时间 21 日发布预测，认为全球显示面板制造商的平均产能利用率（稼动率）将从本月的 83% 下滑至 10 月的 80%。

存储器价格的上行推高了终端设备价格，对 IT 面板需求产生了压力。今年 7 月时笔电显示面板出货疲软，导致当月 IT 面板出现严重供大于求，加剧了面板制造商的库存压力。显示面板制造商预计将采取更为保守的生产策略。

▲ 图源：Omdia

机构认为中国三大面板制造商京东方、TCL 华星、惠科的 10 月产能利用率将环比下降 4%，降幅高于行业平均水平。这三家企业考虑在国庆假期限制生产，尤其是在 TV LCD 产线上。

尽管中国制造商的平均产能利用率会在 11 月有所回升，但 IT 显示产能占比较高的面板企业预计会在 11 月遭遇进一步的产能利用率下降。全球整体产能利用率预计会在 11 月维持在 80% 的低位。

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