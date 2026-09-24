《永劫无间》中国队全胜夺金，斩获 2026 亚运会首枚电竞金牌

IT之家 9 月 24 日消息，2026 年爱知 · 名古屋亚运会电子竞技项目《永劫无间》决赛今日 16:00 在爱知天空展览馆举行。中国队以 3:0 击败泰国队，夺得金牌。这是中国代表团在本届亚运会电子竞技项目中的首枚金牌，而且中国队在所有大场对局中均零封对手。

决赛采用 BO5 赛制。根据亚运会《永劫无间》项目规则，每场比赛至多进行三局，第一局为单排武道对决，第二局和第三局为三排武道对决。半决赛和决赛采用 BO5，即最多包含五局对决，先赢得三局者获胜。

IT之家注：武道对决 · 竞技版是《永劫无间》为亚运会定制的比赛模式，每局采用 BO3 三局两胜制，并设有“落地即是满怒”的规则，省去资源积累环节，使对抗更集中于近战博弈。

中国队由教练员翁波带队，隋享纭、谭栩杰、王统榕、王枫、许坤彬五名运动员出战。在此前半决赛中，中国队以 3:0 横扫中国台北队晋级决赛。小组赛阶段，中国队三场均以 2:0 分别击败印度尼西亚、马来西亚和泰国，以 A 组头名身份出线。

决赛对手泰国队在另一场半决赛中以 3:2 击败越南队，获得决赛席位。越南队在此前的小组赛中同样表现突出，被视为中国队的主要竞争对手之一，但未能晋级决赛。

在《永劫无间》之前，本届亚运会已经诞生两枚电竞金牌，其中伊朗队在《eFootball》项目中夺金，马来西亚队在《GT 赛车 7》项目中夺金。

网易表示，《永劫无间》是本届亚运会唯一的中式竞技题材电竞项目。网易已宣布，《永劫无间》新赛季“吞天赛季”前瞻直播将于 9 月 24 日 19:00 开启，《永劫无间》亚运合作曲《振乾坤》MV 也将于同日 19 点发布，歌曲于 25 日零点全平台上线。