国家金融监督管理总局：2025 年我国交强险赔付 2524 亿元，3.47 亿辆汽车参保

IT之家 9 月 24 日消息，国家金融监督管理总局今天（24 日）发文披露，2025 年，国家金融监督管理总局持续指导保险业提升交强险保障功能，积极承担社会责任，助力筑牢民生保障底线，更好服务经济社会发展。

IT之家从数据中获悉，2025 年交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达 3.86 亿辆，同比增长 3.8%。其中，汽车参保数量共计 3.47 亿辆，同比增长 3.9%。

风险保障能力有效加强，当年交强险保障金额达 76.8 万亿元，同比增长 3.4%。当年赔付支出 2524 亿元，同比增长 11.6%，保障民生作用明显提升。

保费收入稳步增长，当年交强险保费收入 2852 亿元，同比增长 5.2%。

车均保费基本平稳，当年交强险车均保费 762.1 元，同比降低 0.1%。

受人伤保障赔付标准提升、新能源车占比提高等因素影响，当年交强险经营亏损 230 亿元。

与此同时，保险业持续强化监管，规范无序竞争，推动降本提质，2026 年 1 月 —8 月行业车险综合成本率降至 95.8%，经营管理持续优化。

此外，保险业积极做好车险理赔服务工作，上线“车险好投保”平台，深化“警保联动”，助力提升交通安全治理效能，强化救助基金兜底保障功能，充分发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。

下一步，国家金融监督管理总局将指导保险业持续提升交强险风险保障水平，助力筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防护网，以高质量保险服务支持经济社会高质量发展。