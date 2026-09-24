《生化危机：爆发夜》电影中国内地定档，10 月 5 日上映

IT之家 9 月 24 日消息，《生化危机：爆发夜》电影今日官宣登陆中国内地大银幕，10 月 5 日全国上映。

据官方介绍，该电影将以 CINITY、IMAX、中国巨幕、4DX、SCREENX 多制式上映，让影迷感受扑面而来的惊悚感。值得一提的是，这也是《生化危机》系列时隔九年，重返内地大银幕。

IT之家附该电影官方简介如下：

嘘，别出声。 黑暗中的生化怪物正在凝视，楼顶上的嗜血异种们虎视眈眈。 城市变为血色废墟，危险即将全面爆发！检查好手中的武器，抱紧需要运送的快递。前方高能，浣熊市的求生副本即将开启，请做好逃离准备。

据介绍，本片根据热门恐怖游戏《生化危机》改编，这也是该 IP 的最新一部院线电影，由《凶器》《野蛮人》导演扎克・克雷格倾力打造，奥斯汀 · 艾布拉姆斯、保罗 · 沃尔特 · 豪泽、扎克 · 切利、卡莉 · 瑞斯参与主演。

本片将讲述奉命奔赴浣熊市的医疗速递员布莱恩，却意外深陷全城失控的病毒浩劫的故事。电影官方提醒：未成年人谨慎观看。

值得一提的是，导演扎克 · 克雷格此前回应了为何弃用里昂，他并不想重讲里昂的故事，也不打算复刻原版游戏剧情。克雷格强调，全新《生化危机》电影并不是某款游戏或角色剧情的改编，而是发生在《生化危机》世界观的全新故事，时间线大致与《生化危机 2》相同。

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