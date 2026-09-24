小红书治理不良亚文化等涉未成年人问题，累计处置违规笔记 12.8 万余篇、违规评论 15.2 万余条

IT之家 9 月 24 日消息，小红书官方账号“薯管家”今日发布《关于不良亚文化等涉未成年人问题治理公告》。文中称小红书为落实“清朗 · 未成年人网络保护”专项行动要求，持续加强涉未成年人有害内容和违法违规行为治理。

自专项行动启动以来，截至 9 月 24 日，小红书全面排查涉及传播各类不良价值观与骚扰未成年人的违规内容，已累计处置违规笔记 12.8 万余篇、违规评论 15.2 万余条、违规账号 6252 个。本阶段，平台重点采取以下治理举措：

开展重点词摸排：将传播展示各类可能影响未成年人身心健康的不良亚文化纳入风险排查视野，实施前置拦截与严厉打击。

追查反复违规与团伙传播：挖掘在涉未成年人笔记下发表低俗、骚扰评论的账号与团伙，核实后即刻封禁。

从重处罚与线索上报：对屡教不改、恶意引流牟利严重侵害未成年人身心的账号，坚决予以永久封禁、限制互动功能等从重处罚。

IT之家附本次行动查处的典型案例如下：

案例一：处置诱导未成年人参与不良亚文化的内容。部分账号如“D*e”将“人 * 扣”包装成个性表达或跟风话题，诱导未成年人参与展示，可能影响未成年人跟风效仿，伤害身体。针对此类违规行为，平台已从严将上述违规账号予以禁言处置，并全量下架相关有害笔记。

案例二：查删恶意炒作营销厌学的不良价值观内容。部分账号如“雾 * 眠”在开学季恶意炒作营销厌学话题，对未成年人身心健康造成不良影响。针对此类违规行为，平台已从严将违规账号予以禁言处置，并全量下架相关有害笔记。

案例三：打击借黑话暗语骚扰未成年人的低俗内容。严查如“私 * 堂”将正常家庭称谓进行低俗化、暧昧化表达，可能对未成年人形成错误的伦理认知和价值导向的违规信息。针对此类违规行为，平台已将涉事账号予以封禁，并处置相关有害笔记，全量查删歪楼评论。

下一阶段，小红书将持续规范推荐机制、严格治理涉未成年人身心健康的内容，不断升级算法识别模型与产品干预策略。小红书对任何侵害未成年人合法权益的行为坚决“零容忍”。