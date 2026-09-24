软银豪赌 AI：完成 111 亿美元创纪录债券发行，全力押注 OpenAI

IT之家 9 月 24 日消息，据路透社报道，软银集团发行了总额 111 亿美元（IT之家注：现汇率约合 746.21 亿元人民币）的美元和欧元计价债券，创下全球有史以来规模最大的高收益企业债券发行纪录。作为一家科技投资集团，软银正寻求通过大规模融资，为其对 OpenAI 的巨额投资提供资金。

这笔交易是今年 AI 投资推动企业借款激增的最新案例。亚马逊、Alphabet 等大型科技公司今年也进行了规模庞大的债券发行。

就在本月，软银还面向个人投资者发行了 1 万亿日元（现汇率约合 425.1 亿元人民币）的债券。此次融资可能进一步引发市场对软银财务状况的审视。如果市场对 OpenAI 以及整个人工智能行业的信心明显转弱，软银的财务状况可能面临更大压力。

在孙正义的领导下，软银近年来持续进行大手笔投资。孙正义以职业生涯中一系列大胆押注而闻名，如今正希望让这家日本企业成为人工智能领域占据主导地位的投资者。软银目前已经承诺向这家 ChatGPT 开发商投入 646 亿美元（现汇率约合 4,342.84 亿元人民币），到下周，其持股比例预计将达到约 13%。

与此同时，软银还斥资 54 亿美元（现汇率约合 363.02 亿元人民币）收购 ABB 旗下机器人业务，并以 31 亿美元（现汇率约合 208.4 亿元人民币）收购数据中心投资公司 DigitalBridge。

软银 AI 相关投资的庞大规模，以及为这些投资筹集的资金规模，已经推高了市场要求软银支付的债券收益率。软银长期以来一直是高收益债券发行人，其债务违约保险成本近期也明显上升。

“市场的认购需求让我感到相当意外。”惠誉评级（Fitch Ratings）高级董事青山悟（Satoru Aoyama）表示。

他指出，美国超大规模云服务商（Hyperscaler）一直在通过举债融资，但这些企业拥有较高的信用评级。“如今，由 AI 驱动的债务发行已经大规模进入高收益债券市场。”

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据，今年超大规模云服务商的债券发行规模已经翻了一倍以上，超过 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）。分析师预计，今年还会有更多相关融资出现。

不过，如此庞大的借款规模也成为全球融资成本承压的因素之一。随着企业争夺资本的竞争加剧，全球借贷成本近几周大幅上升。

根据软银提交的文件，该公司发行了 3 笔美元计价高级债券，其中 10 亿美元（现汇率约合 67.23 亿元人民币）债券期限为 3 年半，45 亿美元（现汇率约合 302.52 亿元人民币）债券期限为 5 年半，另外 45 亿美元（现汇率约合 302.52 亿元人民币）债券期限为 7 年半，对应票面利率分别为 8.625%、9.25% 和 9.75%。

此外，软银还发行了两笔各 5 亿欧元（现汇率约合 38.29 亿元人民币）的欧元计价高级债券，期限分别为 4 年和 6 年，收益率分别为 7.125% 和 8%。

相比之下，软银 2021 年 6 月发行的 73 亿美元（现汇率约合 490.75 亿元人民币）美元及欧元计价高级债券，收益率区间仅为 2.125% 至 5.25%。

与软银类似，超大规模云服务商今年也开始扩大美元债券市场之外的融资渠道。由于自身融资需求巨大，这些企业越来越多地进入欧元等其他货币债券市场，以实现融资来源多元化。

融资需求持续攀升

LSEG 数据显示，此次债券发行创下全球迄今为止规模最大的高收益企业债券发行纪录，超过法国电信公司 Numericable Group 在 2014 年发行的 109 亿美元（现汇率约合 732.77 亿元人民币）债券。

2026 年以来，软银已经发行 146 亿美元（现汇率约合 981.51 亿元人民币）高收益债券，占亚太地区及日本高收益企业债券市场发行规模的 63.4%。

为了履行投资承诺，软银还出售了部分资产，并利用所持芯片设计公司 Arm 和 OpenAI 的股份作为抵押进行贷款融资。

软银原本希望通过 OpenAI 以及旗下数据中心开发子公司 SB Energy 上市筹集大量资金，但这一计划近期受到打击。两家公司原本最早计划于本月启动 IPO，但最近都推迟了上市计划。

“随着资产集中度不断提高、现金流承受重大压力，软银信用状况面临的风险已经相当明显，而且正在进一步上升。”CreditSights 电信与媒体部门负责人马克 · 查普曼（Mark Chapman）在一份报告中写道。

他计算称，按照目前的估值水平，软银持有的 Arm 和 OpenAI 资产合计占该集团资产价值的四分之三。

与此同时，为软银债务提供违约保险的成本也大幅上涨。本周，软银 5 年期信用违约掉期（CDS）利差已经超过 400 个基点，而今年 6 月这一数字约为 280 个基点。

不过，标普全球评级（S&P Global Ratings）分析师吉村真纪子（Makiko Yoshimura）在一份报告中表示，Arm 股价的强劲表现支撑了软银的信用质量，因此 OpenAI 推迟 IPO 目前并不会立即对软银的信用状况产生负面影响。

CreditSights 的查普曼认为，如果 OpenAI 能够“及时且成功地”完成 IPO，软银中期内存在获得评级上调的可能性。

由于日本东京证券交易所本周一至周三因国庆假日休市，软银股价周四恢复交易后上涨 0.6%。