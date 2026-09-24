中国贸促会汽车行业分会：明年北京将新增一场国际车展，形式为专业主题展

IT之家 9 月 24 日消息，央视新闻今天（24 日）从中国贸促会汽车行业分会获悉，2027 年北京将新增一场“北京国际新质汽车及未来智慧出行展览会”，这是北京国际车展在单数年的延续，以专业主题展的形式展示。

据介绍，以往北京国际车展是以双数年为举办时间，明年举办的这场车展是首次在单数年举办，时间为 2027 年 3 月 27 日至 4 月 5 日，重点将展览“展示的边界向产业制造端及未来前沿领域双向延伸”，包括全球汽车新技术变革浪潮中的新技术新产品以及智慧出行的全新生态，涵盖汽车制造工程、智能生产线、智慧出行工具、前沿技术、配套服务体系等全维度展示。

中国贸促会汽车行业分会相关负责人表示，2026 年北京国际汽车展览会国内外上千家企业参展，观众 128 万人次，核心指标刷新全球车展历史纪录。

据IT之家了解，北京车展和上海车展是国内顶级的综合性国际汽车展会，经过多年培育发展，已经形成双数年 4 月举办北京车展、单数年 4 月举办上海车展的办展格局。

本月初，中国汽车促贸会、上海市贸促会公告称，为妥善回应行业关切，上海市贸促会和汽车行业贸促会经过多轮会商，于 9 月 3 日召开京沪车展专题协调会，双方本着坦诚务实、顾全大局、互利共赢的原则，就两大车展规范举办、协同合作等事项充分磋商，达成重要共识。

双方一致同意，继续维护单双年举办综合车展的既有格局。2027 年 3 月在北京举办的北京车展，以专业主题展的形式展示。这一安排，延续长期以来形成的成熟办展机制，有利于统筹行业资源，避免展会功能重叠，更好服务汽车产业高质量发展。