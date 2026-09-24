制造商 CRKD 推出 29.99 美元 Atom+ 迷你手柄：能挂在钥匙扣上，但有完整按键配置

IT之家 9 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 VGC 报道，以任天堂 Switch 游戏配件 Nitro Deck 闻名的外设厂商 CRKD 推出了新款 Atom+ 手柄。该产品主打极小体积，方便玩家出门时随身携带。

Atom+ 可以直接挂在钥匙扣上，并支持蓝牙，可无线连接任天堂 Switch / Switch 2、PC、手机、平板电脑和智能电视。Atom+ 仍保留了完整的按键配置，提供两个摇杆和四个肩键。扳机键采用数字输入，设计与任天堂 Switch Pro 手柄相同。

两个摇杆均采用 TMR（隧道磁阻）技术。TMR 属于磁传感技术，设计功耗低于霍尔摇杆，同时可以避免机械摇杆偶尔出现的摇杆漂移。Atom+ 内置可充电电池，通过 USB-C 充电，还随附腕带。不使用时，玩家可以把手柄挂在背包、包袋或钥匙扣上。

Atom+ 也支持 CRKD App，用户可通过应用重新映射按键、调整振动并更新固件。

IT之家附 CRKD 公布的 Atom+ 完整功能如下：

口袋尺寸设计：采用超紧凑设计，可以随身携带

零摇杆漂移：配备高精度 TMR 摇杆

蓝牙连接：可无线连接任天堂 Switch、PC、手机、平板电脑和智能电视

可充电电池：通过 USB-C 充电，便于外出使用

双四向切换按键：可快速调用系统功能

振动反馈：兼容游戏可提供振动效果

体感控制：支持需要体感操作的游戏

连发模式：自动重复按键输入，实现更快的游戏操作

可编程按键：可通过 CRKD Companion App 重新映射操作

支持 CRKD Companion App：可调整设置、重新映射输入和更新固件

集成 True Collection System：可注册手柄，并查看稀有度等级和产品编号

附带腕带：可挂在手腕、背包或钥匙扣上

Atom+ 现已上市，售价 29.99 美元（IT之家注：现汇率约合 201.6 元人民币），共有烟熏黑、冰川蓝、复古紫和 PAL 灰四种配色。