苹果 iPhone 4“天线门”发布会完整问答视频流出，乔布斯、库克现场答记者问

IT之家 9 月 24 日消息，一段时长 47 分钟的苹果 2010 年 iPhone 4“天线门”新闻发布会问答环节视频近日出现在 YouTube 上。视频记录了时任苹果 CEO 史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）、蒂姆 · 库克（Tim Cook）以及鲍勃 · 曼斯菲尔德（Bob Mansfield）回答媒体记者提问的完整过程。

据IT之家了解，苹果于 2010 年 7 月 16 日召开了这场新闻发布会。当时，部分用户反映，以特定方式握持 iPhone 4 可能导致手机蜂窝网络信号减弱，因此苹果决定对此作出回应。

在发布会的预先准备演讲中，乔布斯宣布，符合条件的 iPhone 4 用户可以免费获得保护套，同时苹果还提供 30 天退货选项。苹果后来公开了这部分演讲的视频，但没有发布问答环节。当时媒体主要通过文字报道和现场照片记录了这部分内容。

如今曝光的视频显示了此前未公开的问答环节。其中一个值得关注的片段发生在大约 18 分 45 秒处。格鲁伯当时提问，现场的 3 名苹果高管是否在自己的 iPhone 4 上使用保护套。

乔布斯、库克和曼斯菲尔德随后分别举起了自己手中的 iPhone 4，展示这些手机均没有安装保护套。

在之后的回答中，乔布斯还详细谈到了苹果从这场争议中获得的经验，包括为什么苹果当时选择先收集更多数据，然后才召开新闻发布会回应问题。

在视频接近尾声时，乔布斯还解释了苹果长期坚持掌握或控制产品核心技术的战略，以及随着软件在消费电子产品中的重要性不断提升，这种做法为什么变得越来越有价值。

并不清楚这段视频究竟来自何处，也不知道为什么直到现在才突然出现在网上。