《暗黑破坏神 4》游戏总监吉布森：我们早该登陆任天堂 Switch 2 了

IT之家 9 月 24 日消息，《暗黑破坏神 4》终于登陆任天堂 Switch 2。把这样一款大型游戏移植到掌机并不容易，但游戏总监布伦特 · 吉布森对最终呈现的效果相当满意。

据外媒 TechRadar 今天（24 日）晚间报道，吉布森在暴雪嘉年华媒体问答会上直言：“首先，早该来了。我们一直都想让游戏登陆 Switch。这款游戏规模很大，有些时候，我们甚至觉得根本不可能，觉得无论如何都做不到。接下这个任务的团队真的干得太棒了。”

吉布森随后谈到了团队为掌机版本所做的优化。他承认，移植过程中碰到了一些必须设法解决的问题，但团队最终还是达到了目标，这么长时间的等待也没有白费。

他坦言：“为了移植，我们只能作出一些妥协，不过几乎感觉不到。我真的太佩服了。出于性能考虑，有些调整显然必不可少，但考虑到大家对掌机版本的预期，我认为团队完全做到了，表现也很稳定。游戏运行很流畅，画面也很清楚。我很喜欢 Switch 的屏幕，游戏在上面的显示效果非常好。整个移植过程很有挑战性，考虑到为了让游戏在这台机器上跑起来，我们投入了这么多工作，我认为最终效果值得等待。”

据IT之家了解，《暗黑破坏神 5》将于 2029 年问世。对此，吉布森也明确回应了玩家的担忧：《暗黑破坏神 4》玩家无需因为《暗黑破坏神 5》的公布而担心前作的未来。“如果你站在时代广场中央，身上挂着一块写有‘末日将至’的牌子，那末日可还没来。我们接下来还有很多东西。”