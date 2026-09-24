限时 9.29 万元起、混动燃油双动力，吉利全新第四代博越 L 上市

IT之家 9 月 24 日消息，吉利全新第四代博越 L 已正式上市。新车推出燃油与混动两大系列，其中燃油版提供 5 款车型，官方指导价 9.99 万-12.99 万元，上市限时价为 9.29 万-12.29 万元；混动版共 4 款车型，指导价 10.69 万-13.69 万元，上市限时价 9.99 万-12.99 万元。

IT之家注意到，新车延续山河美学设计理念，针对前格栅、前后保险杠及车色进行了系统性优化。前保险杠运用大面积高亮镀铬处理，空气动力布局经过重新梳理，形面转折更为立体流畅，风道面积进一步增大；“百川归海”前格栅采用精度更高的镀铬饰条，精致感明显提升。尾部扩散器采用宽幅镀铬装饰，凸显燃油车型的排气特征。

车色方面，新车新增丹霞红与雪山金两款配色，配合原有的出云青、墨雨黑、湖光银、流光白，形成共 6 种车身色可选。轮圈配置在原有 3 款基础上新增 19 英寸星钻与 20 英寸星刃两款，总计提供 5 种选择。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4713/1910/1700mm，轴距 2785mm。

内饰方面，新车提供琥珀金、松露灰以及新增的云锦棕三种内饰配色，整车皮质包裹率达 90%。屏幕配置上，车辆搭载 10.2 英寸全液晶仪表，搭配 15.4 英寸 2.5K 中控屏或 14.6 英寸高清全面屏，并可选 25.6 英寸 AR-HUD。Flyme Auto 2.5 智能座舱集成 AI 智能语音、高德 850 导航、车外扬声器等功能，兼容 CarPlay、Carlink、HUAWEI HiCar 与 Flyme Link 多种互联协议。

舒适性配置方面，前排座椅具备加热、通风、按摩、记忆及腿托功能，后排座椅配备加热功能并搭配隐私玻璃。音响系统采用 6 扬声器 Flyme Sound 无界之声，支持 7.1.2 全景环绕声，搭配 1000W 独立功放。此外，新车还配备方向盘加热与四向手动调节，转向助力提供经济、舒适、运动、智能四种模式可选。

辅助驾驶方面，新款博越 L 搭载千里浩瀚 H5 辅助驾驶方案，全车配备 27 颗传感器，包括 1 个激光雷达、3 个毫米波雷达、11 个高清摄像头和 12 个超声波雷达，融合感知能力在同级别中颇具竞争力。系统基于 WAM 世界行为模型构建一段式端到端架构，可实现城市领航驾驶辅助、高速快速路领航驾驶辅助以及跨层 HPA 记忆泊车等功能。

安全层面，新车集成 32 项主动安全功能，车身采用 32000N·m/deg 扭转刚度设计，配备 1500MPa 一体式热成型硼钢门环及五横六纵框架式保护结构。

动力方面，新车同时布局油电混动与燃油两条技术路线。混动版车型搭载吉利第三代油混技术 ——i-HEV 智擎混动系统，基于 GEEA 3.0 全域电子电气架构打造，并融入“星睿 AI 云动力 2.0 大模型”。该系统由 1.5TD 混动专用发动机与驱动电机组成，发动机最大功率 120kW、最大扭矩 255N·m，电机最大功率 175kW、最大扭矩 262N·m，匹配 1.38kWh 电池组，满油满电状态下综合续航超过 1200 公里。

燃油版车型则提供 1.5TD Pro 高功发动机与 2.0TD 缸内直喷涡轮增压发动机两种选择，最大功率分别为 148kW 和 160kW，最大扭矩 315N·m 和 325N·m，均匹配七速湿式双离合变速箱，WLTC 综合油耗分别为 6.69L/100km 和 7.69L/100km。底盘方面，新车配备 CCD 可变阻尼悬架，可根据路况毫秒级调节阻尼，兼顾颠簸滤震与弯道支撑表现。