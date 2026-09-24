亚马逊将投资超 1 亿美元在美国新建机器人制造工厂，2028 年投入运营

IT之家 9 月 24 日消息，据华尔街日报报道，亚马逊已经是全球最大的机器人制造商之一。随着公司进一步推动仓库作业自动化，亚马逊正在扩大机器人生产规模。

亚马逊表示，公司将投资超过 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.72 亿元人民币），在美国印第安纳州格林伍德（Greenwood）建设一座新的机器人制造工厂，预计将于 2028 年投入运营。

就在上个月，亚马逊还宣布计划在得克萨斯州奥斯汀（Austin）建设另一座机器人制造中心。随着这两座新设施建成，亚马逊旗下机器人制造工厂的数量将从目前的两座增加至 4 座。

亚马逊在机器人领域的投资可以追溯至 2012 年。当年，公司以 7.75 亿美元（现汇率约合 52.1 亿元人民币）收购机器人公司 Kiva Systems。这些投资让亚马逊成为围绕自动化和人工智能将如何影响劳动者这一讨论的核心企业之一，其中也包括其自身超过 150 万人的员工队伍。

亚马逊表示，公司投入用于包裹分拣、搬运和运输的机器人，不仅创造了高薪技术岗位，还让可记录的工作场所受伤事故发生率降低了 40% 以上。

亚马逊全球经济发展副总裁霍莉 · 沙利文（Holly Sullivan）表示：“过去 10 年里，我们已经部署了超过 100 万台机器人。在此期间，我们还招聘了数十万名与这些机器人共同工作的员工。”

亚马逊表示，印第安纳州新工厂将创造 300 个技术制造和工程岗位，平均年薪接近 10 万美元（现汇率约合 67.2 万元人民币），明显高于该州家庭收入中位数。

与此同时，公众对于 AI 与就业关系的看法正在恶化。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据，在美国，大约 10 名成年人中有 7 人认为，未来 20 年人工智能将导致就业岗位减少。这一比例在两年内上升了 7 个百分点。

Rosenblatt Securities 高级研究分析师斯科特 · 德维特（Scott Devitt）表示，技术进步可能会推动对技能型劳动者的需求。他认为，人工智能和机器人将“重新分配劳动力”，这也可能导致亚马逊物流中心部分岗位被取代。

亚马逊近期还宣布将提高部分员工的薪资，将美国全职核心运营岗位的最低起薪提高至每小时 20 美元（现汇率约合 134.5 元人民币）。同时，公司还将通过旗下线上平台以及 Whole Foods Market 门店，为员工提供食品杂货折扣。

亚马逊表示，自 2010 年以来，公司在制造业领域的投资已经超过 2,300 亿美元（现汇率约合 1.55 万亿元人民币）。

目前，亚马逊运营的两座机器人制造工厂均位于马萨诸塞州，Kiva Systems 当年就总部位于该州。这些设施同时承担研发和制造职能，负责生产多种机器人，包括 Sparrow 机器人手臂。Sparrow 能够在商品打包之前对库存进行整理；另一款机器人 Proteus 则是一种圆盘状自主移动机器人，能够运输装载包裹的推车，单辆推车重量最高可达到约 900 磅（约 408 公斤）。

亚马逊生产的机器人仅供公司自身使用。

亚马逊表示，目前其机器人已经部署在超过 300 座设施中，并参与处理约 75% 的客户订单。

亚马逊履约技术与机器人业务副总裁约瑟夫 · 奎因利文（Joseph Quinlivan）表示，Proteus 最初投入使用时，一些员工对机器人存在顾虑。但员工很快就适应了它们，“因为他们很快就看到了机器人是如何工作的，也发现没有发生事故”。

沙利文表示，亚马逊之所以选择印第安纳州建设新工厂，是因为该州拥有深厚的制造业基础，同时亚马逊已经在那里开展业务。她还表示，亚马逊将受益于该项目此前的开发商和房东为该地块争取到的税收减免政策。