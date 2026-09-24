Waymo 公布 2.71 亿英里自动驾驶数据：严重事故比人类驾驶员少 95%

IT之家 9 月 24 日消息，每当 Robotaxi（自动驾驶出租车）发生任何类型的事故时，都会引发广泛关注。相比之下，美国每天都有超过 1.5 万起涉及人类驾驶车辆的交通事故向警方报告。因此，即便人们经常看到 Waymo 或特斯拉 Robotaxi 发生事故的新闻，也不能仅凭这一点认定这些车辆不安全。

根据 Waymo 公布的数据，其 Robotaxi 实际发生事故的概率明显低于人类驾驶车辆。

Waymo 对其 Robotaxi 车队在亚特兰大、奥斯汀、菲尼克斯、洛杉矶和旧金山累计行驶的 2.71 亿英里（约 4.36 亿公里）无人驾驶里程进行了分析。结果显示，与普通人类驾驶员相比，Waymo 车辆发生导致重伤或更严重后果事故的概率低 95%。

美国道路交通事故每天大约造成 100 人死亡，这一数字多年来一直是美国立法者试图降低的目标。Waymo 表示，其 Robotaxi 发生严重交通事故的可能性要低得多，同时发生导致轻伤事故的可能性也低 82%。

在截至 6 月底分析的 2.71 亿英里行驶里程中，Waymo Robotaxi 涉及的致伤事故数量，比按照人类驾驶员的事故率推算的情况少 841 起。

此外，Robotaxi 涉及的行人事故减少了 93%，涉及骑行者的事故减少了 86%，涉及摩托车驾驶员的事故减少了 82%。

尽管这组数据已经显示出 Waymo 自动驾驶系统与人类驾驶员之间存在明显的安全差距，但从实际情况来看，全自动 Robotaxi 的安全表现可能还要优于这些数字所显示的水平。

原因之一是，大约 60% 的由人类驾驶员造成、仅导致财产损失的交通事故，据估计并不会向警方报告。此外，大约 32% 的造成人员受伤的事故同样没有被报告。

相比之下，Waymo 等运营自动驾驶车队的企业需要报告事故，即使是最轻微的碰撞也不能例外。

IT之家注意到，Waymo 还发布了一段视频，展示其 Robotaxi 近几个月避免发生的一些碰撞事故。其中一个片段显示，一名行人突然从一辆停放的汽车后方快速跑出，直接进入 Waymo 车辆的行驶路径。令人意外的是，这辆自动驾驶出租车及时刹停，避免了撞上这名行人。

另一起险情发生在夜间。一名骑行者闯红灯穿过路口，直接进入 Waymo 车辆的行驶路径。Waymo 及时采取措施避开了这名骑行者，而如果由人类驾驶员驾驶，许多驾驶员可能来不及避让并发生碰撞。