《控制：共振》游戏发售当日遭破解，部分盗版玩家坚持入正力挺开发商 Remedy

IT之家 9 月 24 日消息，Remedy 旗下新作《控制：共振》今日发售，登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X|S 平台。然而本作发售当天就惨遭破解，但部分盗版玩家却自发选择正版。

部分盗版玩家在盗版游戏论坛和 Reddit 表示，他们愿意为了这款游戏破例掏钱，希望帮助开发商 Remedy 渡过难关。

一名玩家表示：“这是我为数不多入正的游戏。Remedy 已经濒临破产，这部作品将决定他们的生死。我喜欢他们的游戏，所以必须尽自己所能让他们活下去。”；另一名玩家则回复道：“我本来没打算买，但感觉现在就应该入手。我喜欢 Remedy，他们做的游戏很棒。”

另一条回复写道：“我也是。Remedy 做出了非常出色的游戏，这是一家值得我花钱支持的工作室，希望他们能继续制作更多游戏。”

作为参考，Remedy 曾开发《控制》《心灵杀手》《量子破碎》等游戏，其受众相对偏小众。该公司近几款游戏的销量表现都不太理想，《心灵杀手 2》用了一年以上才实现盈利，多人游戏《FBC: Firebreak》更是在发售不到一年后终止开发后续内容。

不过并不是所有玩家都认可 Remedy。一名玩家表示：“你们说得都很好，但这里可是盗版论坛”。另一人则回复称：“同意，我得吃饭，所以这游戏我还是会玩盗版，虽然他们确实值得成功。”