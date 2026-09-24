美国将投入近 20 亿美元升级老化电网，有望为近 1 亿美国人降低用电成本

IT之家 9 月 24 日消息，据美联社今天（24 日）晚间报道，美国能源部即将投入近 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 134.45 亿元人民币），通过升级老化且负荷吃紧的电网，进一步释放现有电网的输电能力。

这笔资金将投向 26 个州的 31 个项目，预计可增加超过 23GW 的电力容量，相当于 1600 万户家庭的用电需求。这些项目将采用传感器等新技术和设备，实时监测天气条件，以保障输电安全，并可在部分线路拥堵或过载时把电力引导至其他路径。

官员称，此轮升级工程有望提高供电可靠性，并为约 1 亿美国人降低用电成本。

美国能源部长克里斯 · 赖特在声明中说：“这些投资将进一步挖掘现有基础设施的潜力，让电网能够输送更多电力，并帮助提供价格可负担、可靠且安全的电力，为美国未来数十年的繁荣提供动力。”

此次计划公布之际，各方不断警告，AI 庞大的用电需求恐令美国电力供应难以承受，新的大型数据中心投运速度快于新发电厂的建设速度。美国许多地区的电费涨幅也超过通胀，部分地区把电费上涨归因于数据中心带来的电力需求。

同时，美国国会和部分州正推动监管机构要求公用事业公司采用新技术和新型部件，提高电网效率，使电网无需增加新的电源也能更好地满足新增用户需求。

批评者称，数据中心带动能源需求增长后，公用事业公司的利润和股价也随之上涨，但这些公司往往不愿采用提高电网效率的措施，因为新建发电厂和电网基础设施项目价格更高、建设周期更长，能为公用事业公司带来更多利润。

美国能源部称，将于当地时间 24 日公布的项目将升级超 2400 公里输电线路上的部件，并在近 34000 公里线路范围内进行技术升级。