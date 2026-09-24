英伟达 GeForce NOW 云游戏更新：9 款新游戏加入，即将适配 Googlebook

IT之家 9 月 24 日消息，英伟达再次为云游戏平台 GeForce NOW 推送更新。本周，会员用户新增 9 款可通过云端游玩的游戏，前提是用户已经拥有对应游戏，其中包括正式发售的《Control Resonant》。此外，GeForce NOW 很快还将支持另一平台。

GeForce NOW 今日正式面向谷歌推出的新款笔记本品类 Googlebook 发布，相关支持计划于今年秋季上线，届时用户可以直接在 Googlebook 上访问 GeForce NOW 完整的云游戏库。

英伟达表示：“Googlebook 采用高端材料打造，能够提供强劲的性能。它从设计之初就注重安全性，Titan C 芯片以及多重安全防护能够阻止病毒入侵并防范黑客攻击。此外，用户还可以在手机和笔记本电脑之间无缝切换，并直接在笔记本电脑上访问手机中的文件和应用。”

随着《Control Resonant》正式发售，英伟达也再次提醒用户目前正在进行的会员捆绑促销活动。在 9 月 27 日之前购买 GeForce NOW 12 个月订阅的用户，可以获得该游戏的 Steam 版本。

IT之家注意到，除上述新消息外，本周加入 GeForce NOW 支持列表的游戏还包括：

《Dune: Awakening》：9 月 22 日在 Xbox 平台发售，可通过 Game Pass 游玩。

《Stick It to the Stickman》：9 月 23 日在 Steam 发售。

《Control Resonant》：9 月 24 日在 Steam 发售。

《Wild West Pioneers》：9 月 25 日在 Steam 发售。

《DragonSword: Awakening》：Steam 平台。

《Everything Is Crab》：Steam 平台。

《LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight》：Steam 平台。

《Over The Top: WWI》：Steam 平台。

《Roadside Research》：Steam 平台。

随着 9 月即将结束，英伟达预计将在下周公布 GeForce NOW 云游戏平台的新一轮消息，介绍 10 月份将获得支持的游戏。

需要注意的是，与 Game Pass 或 EA Play 等订阅服务不同，GeForce NOW 并不会直接向会员提供游戏本体。用户必须拥有对应游戏的授权，或者至少通过 PC Game Pass 获得游戏许可，才能通过英伟达的云端服务器进行游玩。

此外，GeForce NOW 会员每月可使用云游戏服务的时长也存在限制。