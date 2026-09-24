铭凡推出 UM780L Slim 迷你主机：0.77L 体积，板载 LPDDR5X-7500

IT之家 9 月 24 日消息，MINISFORUM（铭凡）今日宣布推出 UM780L Slim 迷你主机。这一型号基于 AMD 锐龙 7 7840HS 处理器，板载 LPDDR5X-7500 内存，体积仅 0.77L、质量为 0.6kg。

UM780L Slim 三维 130×126×47.2 (mm)，提供 2 个 M.2 2280 (PCIe Gen 4 ×4) 盘位，内置 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.2 无线网卡。其在散热上采用相变 TIM 搭配涡轮风扇，静音模式满载噪声 40dB、待机噪声 26dB。

而在外部，这款迷你主机正面拥有 2 个 USB-A 10Gbps、1 个 3.5mm 音频插孔；反面拥有 1 个 2.5GbE RJ-45、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 USB-C 40Gbps、1 个 DisplayPort 1.4、2 个 USB-A 480Mbps。

铭凡 UM780L Slim 目前提供 16GB + 0、16GB + 512GB、16GB + 1TB 三种配置，到手价分别为 3159 元、3799 元、4299 元。

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