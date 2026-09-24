劳斯莱斯纯电 SUV 谍照曝光，有望用上对开式引擎盖

IT之家 9 月 24 日消息，劳斯莱斯即将推出的纯电 SUV，有望成为品牌史上设计最不同寻常的车型之一，一项颇具特色的设计逐渐浮出水面。

外媒 BMW Blog 今天（24 日）晚间公布的谍照显示，原型车前舱盖正中央有一道清晰的接缝，而近期公开的专利显示，劳斯莱斯或让前舱盖采用左右分体开启的方式。

报道分析称，这种分体式前舱盖的意义可能不仅是方便维修人员接触内部部件。鉴于劳斯莱斯新 SUV 采用纯电动力，巨大的前舱盖下面不需要容纳 V12 发动机，因此前部空间有望形成前备箱，保留劳斯莱斯修长而极具气势的前舱盖，又能增加实用储物空间，把标志性的造型特征转化为实际功能。

IT之家获悉，此前的消息人士称，劳斯莱斯开发的是一款全新车型，并非纯电的库里南替代品。

新车的车身比例与库里南明显不同。原型车覆盖着严密伪装，整体姿态更低、更流畅，轮廓更像旅行车，侧窗高度也有所降低。车身同样显得格外修长，长度或将超过库里南的 5341mm。

劳斯莱斯熟悉的设计特征依然得到保留：修长的前舱盖、直立式车头、标志性的帕特农神庙式格栅、短前悬和长后悬。

动力和底盘技术方面，劳斯莱斯新 SUV 预计采用宝马集团最新一代纯电技术。按照现有信息推测，新车将使用第六代电机和电池技术，并配备 800V 架构和大容量电池组。