原《星空》首席系统设计师库尔曼：可能不会再有《星空 2》了

IT之家 9 月 24 日消息，据外媒 VGC 今天（24 日）晚间报道，曾担任《星空》首席系统设计师的库尔特 · 库尔曼认为，《星空》恐怕不会迎来续作，这个系列也可能因此无法完全实现原本的潜力。

当被问及 B 社未来是否会考虑开发新的《星空》作品时，库尔曼给出了否定的判断。“如果真的推出续作，我会非常惊讶的。我觉得《星空》的成功程度远远不足以支撑一部《星空 2》。”

在库尔曼看来，这一结果令人遗憾，因为《星空》没有完全实现总监陶德 · 霍华德最初的构想。“从某种角度看，确实遗憾。吸取开发《星空》时得到的经验后，《星空 2》原本可以更加接近陶德当初设想的那款游戏。你可以构想出那款游戏，也可以想象它应该是什么样子，但真正的《星空》并没有完全做到。”

库尔曼以游戏的前哨站建造机制为例。他认为，这套设计最终没有达到应有的效果：玩家虽然能在星球表面建造自己的前哨站，前哨站却没有融入剧情体系，因此错失了进一步发挥作用的机会。

IT之家获悉，库尔曼还指出，如果要真正实现《星空》最初的构想，开发团队的规模需要大幅增加。“即使以我们开发《星空》时的团队规模，也不足以制作出那个宏大构想真正需要的内容量。我们需要的人手多得多。”

库尔曼解释称，主要问题是加入《上古卷轴 5：天际》的许多机制对团队而言都是新东西。“因此，很多游戏设计师只能等着…… 必须先让新的系统运行起来，才能开始围绕它制作内容。系统越晚完成，留给内容制作的时间就越少。”