Epic 喜加二：《Astrea Six Sided Oracles》《钢铁指挥官》游戏免费领

IT之家 9 月 24 日消息，Epic 本周送出的游戏是《Astrea Six Sided Oracles》和《钢铁指挥官》，下周送出的游戏是《System Shock 2: 25th Anniversary Remaster》和《深埋之星》。

领取链接：《Astrea Six Sided Oracles》，《钢铁指挥官》

IT之家附《Astrea Six Sided Oracles》游戏简介：

《Astrea》是一款全新的骰子构筑 + 地宫探险类游戏。玩家将化身为六位勇敢先知之一，开启穿越失落文明遗迹的冒险之旅，使用不断变化的骰子组合和附魔守卫，净化一波又一波腐化的敌人和一位衰败的女神，从而拯救整个星系。

IT之家附《钢铁指挥官》游戏简介：

在这款机甲自走棋游戏中，你将指挥钢铁洪流主宰未来战场！整编部队，研发科技，排兵布阵，掌控全局，率领您专属的钢铁雄师在战场上粉碎强敌！！全程策略，拒绝无脑点击。1v1 巅峰对决；2v2 携手破敌；4 人混战厮杀；生存模式挑战极限；时空裂隙征服未知！以智取胜，总有一个战场适合你！

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