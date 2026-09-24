首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

Epic 喜加二：《Astrea Six Sided Oracles》《钢铁指挥官》游戏免费领

2026/9/24 23:05:22 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

IT之家 9 月 24 日消息，Epic 本周送出的游戏是《Astrea Six Sided Oracles》和《钢铁指挥官》，下周送出的游戏是《System Shock 2: 25th Anniversary Remaster》和《深埋之星》。

领取链接：《Astrea Six Sided Oracles》《钢铁指挥官》

IT之家附《Astrea Six Sided Oracles》游戏简介：

Astrea Six Sided Oracles

《Astrea》是一款全新的骰子构筑 + 地宫探险类游戏。玩家将化身为六位勇敢先知之一，开启穿越失落文明遗迹的冒险之旅，使用不断变化的骰子组合和附魔守卫，净化一波又一波腐化的敌人和一位衰败的女神，从而拯救整个星系。

IT之家附《钢铁指挥官》游戏简介：

钢铁指挥官

在这款机甲自走棋游戏中，你将指挥钢铁洪流主宰未来战场！整编部队，研发科技，排兵布阵，掌控全局，率领您专属的钢铁雄师在战场上粉碎强敌！！全程策略，拒绝无脑点击。1v1 巅峰对决；2v2 携手破敌；4 人混战厮杀；生存模式挑战极限；时空裂隙征服未知！以智取胜，总有一个战场适合你！

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Epic喜加一钢铁指挥官Astrea Six Sided Oracles

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知