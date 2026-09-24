李楠谈锤子科技 TNT 生不逢时：有了 Agent 之后，这些操作其实都不是非常难

IT之家 9 月 24 日消息，Angry Miao 创始人、前魅族科技 CMO 李楠今天在微博发文称，锤子科技的 TNT 真是生不逢时。今天有了 Agent 之后，这些操作其实都不是非常难了。

据IT之家了解，锤子科技的坚果 TNT 工作站本质上是一块显示屏，它搭载 27 英寸 IPS 全贴合 4K 屏幕，支持十点触控，内置独立音频信号处理器，拥有“十大神钮”，可实现“高效便捷操作”。

罗永浩曾表示，他直到现在都认为，当年做 TNT 的决策没有错，而是错在资源不够。一台桌面级电脑里如果加上了多点触控和语音，就可以实现远比 PC 和 Mac 效率更高的工作，而且当年还有三星和华为去做了“手机接大屏”体验，但是体验都很差。

当年锤子科技做坚果 R1 的时候，其实手机芯片已经快算力过剩了，所以罗永浩想着先给这台手机上大一点的内存，然后等 CPU 迭代一两代后再用手机去做桌面级的东西，这种体验相比手机和电脑间云同步文件来得更直接。

不过罗永浩也坦言，当年语音识别并不像现在一样有 AI 加持，无法实现非常准确的识别。2018 年鸟巢那次现场演示确实搞砸了，实际上他们内部的 demo 版本完全没问题。