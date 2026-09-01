微信鸿蒙版 App 获 8.0.22.33 邀测升级，新增支持服务号收纳功能

IT之家 9 月 25 日消息，微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.22.33 (8394273) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/9/22-2026/10/22。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据用户反馈，8.0.22 版本的微信新增了如下特性：

个人资料新增我的发票抬头；

聊天界面支持点击时间切换日期、星期、时间显示；

服务号主页-设置-通知消息管理新增“接收私信时，以重要通知的方式提醒我”开关；

好友更多信息新增备注，可填写备注名、电话、标签、备忘、照片等；

视频号-个人中心-设置新增记录最近看过的视频开关；

视频号-个人中心原“赞和收藏”变更为“赞、收藏和最近看过”；

视频号-个人中心右上角设置新增“记录最近看过的视频”；

直播分享新增推荐给朋友；

设置-通用-存储空间-清理缓存新增游戏缓存清理；

文字过长的折叠聊天消息点击更多后支持点击链接、话题、小程序链接等链接内容；

支持长按选择文字复制、翻译、搜一搜；

灰度联系人界面公众号服务号折叠功能；

灰度钱包-客服中心-工具新增订单选择工具，支持联系客服时选择订单咨询；

全量服务号收纳功能，支持服务号消息整合进服务号模块；

修复了一些已知问题。

微信鸿蒙版 App 于 2025 年 1 月正式登陆华为鸿蒙应用市场 App Gallery，已支持基础通讯、社交、微信支付、公众号、小程序、视频号、直播等主要功能。值得一提的是，微信鸿蒙版 App 今年 8 月再迎里程碑时刻 —— 安装量正式突破 7000 万（最新数据显示安装量为 7972 万次）。

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