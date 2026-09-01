华为乾崑智驾 ADS 5 系统 9 月版本更新亮点公布，升级 AR 人找车、实时对讲等功能

IT之家 9 月 25 日消息，华为乾崑智能汽车解决方案官方宣布，华为乾崑智驾 ADS 5 新版本（即 9 月 OTA 新版本）即将推送，领航 / 泊车体验双升级。新版本还升级了组队出行、导航搜索场景拓展等功能。

IT之家整理新版本更新内容（ADS Max V5.0.2）如下：

领航体验 升级组队出行：支持创建 / 加入出行队伍，全员位置实时显示，防止走散更省心。支持一键跟随队长同步导航路线。

升级实时对讲：一键开启队内实时语音对讲，支持多人同时发言。既可随时分享沿途美景，也能提前预警拥堵路况。

升级导航搜索场景拓展：导航中搜索能力进阶，除沿途搜索外，新增自车周边、目的地两大搜索场景。

自车周边随手可搜：便利店、充电站等便民服务就近可选。



目的地周边提前查询：商超、办事网点等生活配套一目了然。

升级导航气泡实时提醒：百度地图导航气泡优化升级，在出行中，实时提醒前方施工路段、临时管制等关键路况信息与路线调整建议。

升级导航充电站信息丰富：导航界面内搜索充电站，显示信息更丰富。充电桩忙闲状态、停车费、分时电价一目了然。

升级中控转向灯激活影像尺寸支持调整：点击中控转向灯激活影像下方按钮，即可调节影像尺寸大小，支持 3 档设置，可记忆上次设置的档位，让周边路况看得更清晰。 泊车体验 新增 AR 人找车：打开华为乾崑 App「ADS 板块」，使用「AR 人找车」功能，AR 一键定位，实时导航，跨层、室外均可精准锁定停车位置。

升级 ADS 界面渲染升级焕新：更多园区支持显示电梯厅标识、停车场分区及对应颜色。 更多升级 领航辅助 NCA 途经点设置更灵活：支持将园区内楼栋、餐饮店等设为途经点，系统自动规划路线，抵达途经点周边临时停车。

途经点编辑优化：可通过点击全览或详情页，跳转沿途搜索页面，并支持在此页面修改、编辑途经点，支持联想搜索。

充电站专属引导：优化充电站导航界面显示，临近终点显示停车推荐，抵达充电园区时，终点气泡增加即插即充信息展示。

充电车位忙闲可视化：园区内充电车位支持显示可泊状态。

导航服务区卡片优化：服务区卡片信息展示更多充电站品牌及忙闲状态。

在今年 4 月 23 日晚，华为乾崑智驾 ADS 5 正式发布。算法层面，华为发布了面向自动驾驶的 AI 智能体 WEWA 2.0 架构。该架构在云端引入 Multi-Agent 博弈技术与在线强化学习机制；在车端应用了安全风险场技术进行实时安全评估，并通过 Driving Agent 模块完成出行任务的策略优化。

IT之家附华为乾崑智驾 ADS 5 OTA / 商用年度计划如下：