英特尔 Arc 显卡驱动 32.0.101.9033 Beta 版发布：支持《控制：共振》游戏

IT之家 9 月 25 日消息，英特尔 Graphics Software 32.0.101.9033 显卡驱动（适用于 Arc ）今日发布，该版本为 Non-WHQL 测试版，面向英特尔 Arc B 系列、A 系列显卡以及集成英特尔 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器提供支持。

IT之家附官方公告链接（https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html）。

新游戏支持

新增对《CONTROL Resonant》（中文译名为《控制：共振》）的游戏支持，该作是《控制》系列最新续作，于今日正式发售。

已知问题

集成英特尔 Arc 核显的英特尔酷睿 Ultra 系列 3：《Mafia: The Old Country》（ DX12 ）游玩过程中可能发生应用崩溃；Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能发生应用崩溃。

英特尔 Arc B 系列显卡：《Arena Breakout Infinite》（ DX12 ）开启地形表面细分时可能发生应用崩溃；PugetBench for Davinci Resolve Studio 在运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议将超时滑块调整至 1500 秒或更高，等待每个测试完成；Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能发生应用崩溃。

英特尔 Arc A 系列显卡：《Arena Breakout Infinite》（ DX12 ）开启地形表面细分时可能发生应用崩溃；PugetBench for Davinci Resolve Studio 在运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议将超时滑块调整至 1500 秒或更高，等待每个测试完成；Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能发生应用崩溃。

集成英特尔 Arc 核显的英特尔酷睿 Ultra 系列 2：《EA SPORTS FC 27》（ DX12 ）在部分二代平台可能发生应用崩溃；Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能发生应用崩溃；Procyon AI 图像生成基准测试可能无法完成测试；Procyon AI 文本生成基准测试可能无法完成测试。

集成英特尔 Arc 核显的英特尔酷睿 Ultra 系列 1：《NBA 2K26》（ DX12 ）首次启动游戏时可能发生应用崩溃。