英伟达黄仁勋：AI 不会必然消灭某个职业，“10 年内 AI 毁灭人类”更是无稽之谈

IT之家 9 月 25 日消息，在接受《纽约时报》采访时，英伟达首席执行官黄仁勋认为，当前行业和民众对 AI 的恐慌情绪已经过头了，并认为当前 AI 不一定会替代职业，但会首先替代任务。

黄仁勋把工作拆分为任务（例如写代码、整理资料和回复客户等）和目的（诊断疾病、解决工程问题、服务客户等），并认为 AI 通常先自动化具体任务，不会必然消灭整个职业。

例如，软件智能体可能大量生成代码，但软件工程师仍需要理解需求、设计系统、权衡风险、验证结果，并把技术连接到真实问题上。

黄仁勋以工程师为例，认为 AI 可能下降写代码本身的稀缺性，但定义问题、设计架构、验证系统和承担责任的重要性会上升。

针对某些科学专家认为“AI 会在 10 年内毁灭人类”观点，黄仁勋表示：“他们的所有预测都错了，所谓的 10% 概率既没有科学依据，也没有研究支持…… 这些预测只会增加。”IT之家附上相关截图如下：

主持人 Ezra Klein 指出历史上的自动化确实会消灭部分工作，而且 AI 比过去的技术传播更快、适用范围更广。对此黄仁勋认为 AI 会提高生产力，并可能创造新的行业和岗位，但不等于人人都会受益。

短期看，具体的人可能先失去任务、收入或议价能力，而新机会未必马上出现。不过从长期看，技术可能创造新的需求和职业。但是转型速度和分配方式可能会影响到当前社会就业。

黄仁勋把 AI 比作多层结构：能源和芯片、数据中心、模型，以及最上面的应用层。他认为真正改变医院、学校、制造业和法律服务的，是应用层，而不是模型排行榜本身。

黄仁勋表示，人工智能扩张可能先带来能源代价。未来几年仍需要化石燃料支撑 AI 发展。原因在于，当前清洁发电能力尚未达到他预期的 AI 产业规模。大型数据中心持续增加，也带动电力需求快速上升。

他认为，限制 AI 数据中心建设可能拖慢实用技术的发展。黄仁勋同时表示，AI 长期可推动能源生产投资，并帮助研究人员改进电网、材料和气候系统。