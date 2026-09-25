纪念《古墓丽影》30 周年，八位堂发布联名款 Ultimate 3 / Pro 3 手柄

IT之家 9 月 25 日消息，八位堂 (8BitDo) 现已面向海外市场公布了《古墓丽影》30 周年纪念款 Ultimate 3 与 Pro 3 手柄。这两款控制器拥有浓厚的探索风格设计，向这一经典游戏 IP 致敬。

▲ Ultimate 3 与 Pro 3

此次推出的纪念款 Ultimate 3 Controller for XBOX（猎户座 3 代 XBOX 版）手柄致敬了《古墓丽影》的历史，集中展现了从古典到现代的一系列劳拉 · 克劳馥形象，并配备以金色锌合金 D-Pad 键帽。

▲ Ultimate 3

其拥有力度可调节的 TMR 传感器摇杆、霍尔效应传感器双切扳机、触感 D-Pad，提供小肩键和背键，在 PC 端支持 1kHz 回报率、2.4GHz 六轴陀螺仪体感，定价 119.99 美元（IT之家注：现汇率约合 806.7 元人民币）。

▲ Ultimate 3

而在另一方面，纪念版 Pro 3 蓝牙手柄的灵感则源自《古墓丽影》早期经典场景“失落的山谷”。其不仅拥有主题外设设计，还拥有古早风格 D-Pad 键帽和两对各具风味的替换摇杆帽。

▲ Pro 3

该控制器拥有带耐磨环的 TMR 摇杆、霍尔效应传感器双切扳机、磁性 ABXY 按键、触感 D-Pad，提供小肩键和背键，定价 79.99 美元（现汇率约合 537.7 元人民币）。

▲ Pro 3