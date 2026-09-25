Meta 推出 2 款 AI 工具，让用户在手机端直接构建游戏

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 The Verge 昨日（9 月 24 日）发布博文，报道称在 2026 年 Connect 大会上，Meta 公司扩充其 Horizon 平台，推出 Horizon Create 和 Horizon Studio 两款 AI 工具，让用户直接在手机上构建游戏。

IT之家援引博文介绍，Horizon Create 是一款移动应用，可以根据用户的提示词，快速制作游戏雏形。而 Horizon Studio 是一款浏览器编辑器，提供更精细的控制选项，用于完善项目。

Meta 表示，两款工具支持创作者把想法转化为完整的 2D 或 3D 手机游戏。游戏可包含成长系统、难度平衡、美术方向和多人模式，创作者还能继续调整游戏中的各项内容。

这两款应用将以抢先体验版发布。Meta 尚未公布正式上线时间。感兴趣的用户可以注册候补名单，等待后续测试资格。

Meta 还将扩大 Horizon 游戏的分发范围。使用这两款工具制作并发布的游戏，可获得 Facebook 和 Instagram 推荐。用户也能直接在这两个平台中游玩相关作品。

Meta 称，Instagram 用户点击游戏片段后，几秒内即可进入多人游戏。整个过程无需下载独立应用，也无需跳转至其他页面。游戏内容将直接出现在用户熟悉的信息流中。