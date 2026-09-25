外媒洞察微软 1~9 月承认 Bug 数量：Win10 比 Win11 更稳定

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 25 日）发布博文，盘点了 2026 年 1~9 月微软累积更新导致的各种故障，认为就目前用户反馈和微软官方承认的故障来看，Windows 10 要比 Windows 11 更加稳定。
该媒体梳理了过去 9 个月（2026 年 1~9 月）的更新记录，指出 Windows 10 更新遇到的问题数量和影响面整体小于 Windows 11，虽然两者系统存在发布时间、用户数量等差异，但对于个人用户而言，现阶段 Windows 10 能实现更稳定的使用体验。
|时间
|Windows 11
|Windows 10
|2026 年 1 月
|KB5074109 引发黑屏、Outlook Classic POP 配置文件冻结、Azure Virtual Desktop 身份验证异常；部分商用电脑出现蓝屏或无法启动
|KB5073724 导致部分启用 Virtual Secure Mode 的设备无法正常关机或休眠，后续修复
|2026 年 2 月
|未发现重大新增回归问题
|KB5075912 修复部分关机 / 休眠问题
|2026 年 3 月
|KB5079473 导致 Teams、OneDrive、Edge、Office 等应用的 Microsoft 账户登录异常；KB5079391 预览更新出现安装错误循环
|KB5078885 被报道为无已知重大问题，并进一步修复关机问题
|2026 年 4 月
|KB5083769 在部分设备上触发 BitLocker 恢复，并可能需要多次重启完成安装
|出现规模较小的远程桌面和 BitLocker 问题
|2026 年 5 月
|KB5089549 在 EFI 系统分区剩余空间不超过约 10 MB 时安装失败，并回滚，常见错误码为 0x800f0922
|企业环境中出现范围有限的 BitLocker 问题
|2026 年 6 月
|KB5094126 导致部分 HP 商用电脑启动失败、蓝屏和 BitLocker 恢复循环；OneDrive 同步异常；回收站问题影响多个受支持版本
|同样受到回收站和 BitLocker 相关问题影响，但范围较小
|2026 年 7 月
|KB5101650 与 Intel 驱动冲突，在部分 Dell 设备上导致意外关机、过热和电池耗电，微软曾阻止相关设备安装
|出现有限的 BitLocker / TDI 问题
|2026 年 8 月
|KB5121003 曾被怀疑导致部分游戏崩溃，但微软调查后认为主要原因是 RGB 灯光软件捆绑的第三方驱动
|未记录到同等规模的重大新问题
|2026 年 9 月
|KB5124008 及后续更新涉及远程桌面、USB 音频、Linux / WSL、Claude Cowork、文件历史记录、Explorer.exe、AMD GPU 和企业域；KB5129195 紧急更新仍未完全解决所有问题
|KB5122878 主要是例行安全与服务更新，没有出现可比规模的问题
主要问题类型：
|问题类别
|Windows 10
|Windows 11
|典型表现
|更新安装失败
|偶发，通常与系统组件或磁盘空间有关
|更突出，可能出现安装循环、回滚和 0x800f0922
|更新无法完成，反复撤销更改
|蓝屏与无法启动
|有，但报道范围相对有限
|2026 年多次涉及商用电脑、HP 设备及特定驱动
|蓝屏、启动失败、自动修复循环
|BitLocker
|可能进入恢复界面
|触发次数和涉及场景更多，尤其是硬件、固件或驱动组合
|启动时要求输入恢复密钥
|驱动兼容性
|主要是少数旧硬件或企业设备
|Intel、AMD、音频、显卡、RGB 软件等兼容性问题更明显
|黑屏、死机、过热、音频或图形异常
|文件与备份
|回收站等共享组件可能受影响
|文件历史记录、OneDrive 同步等问题更受关注
|文件未备份、同步中断、历史版本缺失
|企业功能
|远程桌面、BitLocker、TDI 等局部问题
|Azure Virtual Desktop、域、RDP、WSL 等问题更集中
|无法登录、远程连接失败、域策略异常
|桌面与系统组件
|整体较少出现大规模回归
|Explorer.exe、任务栏、开始菜单、搜索等变化带来更多回归风险
|资源管理器崩溃、界面异常
|应用兼容性
|传统应用兼容性相对成熟
|新功能和新组件较多，Linux / WSL、游戏及现代应用更容易受到影响
|应用打不开、崩溃或无法登录