外媒洞察微软 1~9 月承认 Bug 数量：Win10 比 Win11 更稳定

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 25 日）发布博文，盘点了 2026 年 1~9 月微软累积更新导致的各种故障，认为就目前用户反馈和微软官方承认的故障来看，Windows 10 要比 Windows 11 更加稳定。

该媒体梳理了过去 9 个月（2026 年 1~9 月）的更新记录，指出 Windows 10 更新遇到的问题数量和影响面整体小于 Windows 11，虽然两者系统存在发布时间、用户数量等差异，但对于个人用户而言，现阶段 Windows 10 能实现更稳定的使用体验。

时间 Windows 11 Windows 10 2026 年 1 月 KB5074109 引发黑屏、Outlook Classic POP 配置文件冻结、Azure Virtual Desktop 身份验证异常；部分商用电脑出现蓝屏或无法启动 KB5073724 导致部分启用 Virtual Secure Mode 的设备无法正常关机或休眠，后续修复 2026 年 2 月 未发现重大新增回归问题 KB5075912 修复部分关机 / 休眠问题 2026 年 3 月 KB5079473 导致 Teams、OneDrive、Edge、Office 等应用的 Microsoft 账户登录异常；KB5079391 预览更新出现安装错误循环 KB5078885 被报道为无已知重大问题，并进一步修复关机问题 2026 年 4 月 KB5083769 在部分设备上触发 BitLocker 恢复，并可能需要多次重启完成安装 出现规模较小的远程桌面和 BitLocker 问题 2026 年 5 月 KB5089549 在 EFI 系统分区剩余空间不超过约 10 MB 时安装失败，并回滚，常见错误码为 0x800f0922 企业环境中出现范围有限的 BitLocker 问题 2026 年 6 月 KB5094126 导致部分 HP 商用电脑启动失败、蓝屏和 BitLocker 恢复循环；OneDrive 同步异常；回收站问题影响多个受支持版本 同样受到回收站和 BitLocker 相关问题影响，但范围较小 2026 年 7 月 KB5101650 与 Intel 驱动冲突，在部分 Dell 设备上导致意外关机、过热和电池耗电，微软曾阻止相关设备安装 出现有限的 BitLocker / TDI 问题 2026 年 8 月 KB5121003 曾被怀疑导致部分游戏崩溃，但微软调查后认为主要原因是 RGB 灯光软件捆绑的第三方驱动 未记录到同等规模的重大新问题 2026 年 9 月 KB5124008 及后续更新涉及远程桌面、USB 音频、Linux / WSL、Claude Cowork、文件历史记录、 Explorer.exe 、AMD GPU 和企业域；KB5129195 紧急更新仍未完全解决所有问题 KB5122878 主要是例行安全与服务更新，没有出现可比规模的问题

主要问题类型：