CEO 回应《战狗》后续涨价：游戏值这个价，《GTA6》定价过低可能伤害行业

IT之家 9 月 25 日消息，Bulkhead 首席执行官兼《Wardogs》执行制作人乔 · 布拉默（Joe Brammer）在接受 GamesRadar+ 采访时表示，这款游戏在 Steam 抢先体验期间将采用阶梯定价，现价约 40 美元，未来将逐步涨至 60 美元，如果不喜欢就请不要购买。

布拉默还详细说明了其涨价路线。当前《Wardogs》抢先体验价为 39.99 美元（IT之家注：现汇率约合 268.6 元人民币），计划在游戏达到 v0.5 版本时涨至 49.99 美元，时间大约在 12 个月后，即明年 9 月。待 v1.0 正式版上线（约 24 个月后）时提至 59.99 美元（现汇率约合 403 元人民币）。

布拉默将这一模式称为“阶梯定价”。他说，如果玩家不想现在入手，可以等后续推出更多内容后再买；想趁便宜现在买也可以。他认为，随着游戏规模越来越大，价格相应上调是公平的。

布拉默表示，Bulkhead 处于独立与 AA 之间，游戏制作成本高昂。他称团队控制薪资，但制作这样一款高保真画面与物理效果的 FPS 需要大量时间和资金。如果玩家想玩更便宜的 FPS，可以另选，这完全没问题。“但这就是我们游戏的价值。我们的游戏值这个价，如果你不喜欢，就请不要购买。”他还表示，团队在设定一种先例，玩家应为这个价格期待相应的品质。

布拉默还在 X 上回应其他媒体的讨论，称“明年 9 月会涨到 49.99 美元，这里没有秘密”。他同时提到对《GTA VI》定价的看法，认为其可能定价过低，长期可能伤害行业。