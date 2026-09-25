京港高铁雄安至商丘段 9 月 28 日开通运营：设计时速 350 公里，最快 2 小时 27 分可达

IT之家 9 月 25 日消息，据央视新闻从国铁集团获悉，京港高铁雄安至商丘段将于 9 月 28 日开通运营，雄安站至商丘站最快 2 小时 27 分可达。

IT之家获悉，京港高铁雄商段相关列车车票，9 月 25 日上午 10 时开始发售。

京港高铁是我国“八纵八横”高铁网的“一纵”，起自北京丰台站，经由雄安、商丘、合肥、南昌、赣州、深圳等地，终至香港西九龙站。

目前，京港高铁商丘至合肥段、合肥至安庆至九江段、南昌至赣州段、赣州至深圳段、深圳至香港段已建成运营，南昌至九江段在建，北京丰台至雄安段项目正在积极有序推进前期工作。

此次开通的京港高铁雄商段，北起雄安站，经河北雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，终至商丘站，正线全长 552 公里，设计时速 350 公里，全线共设雄安、任丘西、肃宁河间、深州东、衡水南、枣强南、清河西、临清东、聊城西、阳谷东、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘 16 座车站。

京港高铁雄商段建成通车后，最高运营时速 350 公里。开通运营初期，铁路部门每日安排开行动车组列车最高达 64 列，均为跨线动车组列车，雄安至商丘最快 2 小时 27 分可达；首次开行北京西经京雄城际铁路、京港高铁雄商段、京港高铁商合段等线路到合肥、黄山北的跨线高铁列车；雄安首次开行经京港高铁雄商段、济郑高铁、京沪高铁等线路到上海虹桥的跨线高铁列车。