铃木汽车计划到 2030 年将新车研发周期缩短一半，研发效率提升 30%

IT之家 9 月 25 日消息，据路透社报道，日本汽车制造商铃木汽车周五（9 月 25 日）表示，公司计划以 2020 财年为基准，在 2030 年左右将新车型的研发周期减半，同时全面提升研发与生产效率。
铃木在一份声明中表示，公司计划到 2030 年实现研发效率提升 30%、生产效率提升 50%。同时，该汽车制造商计划在 2030 财年或之后，将其在印度的年产能扩充至 400 万至 499 万辆。
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铃木汽车是日本汽车制造商，其在印度的业务主要由子公司马鲁蒂铃木（Maruti Suzuki）负责运营，印度也是铃木全球最大的单一市场。马鲁蒂铃木长期占据印度乘用车市场约 40% 的份额，2026 年 8 月批发销量约 17.7 万辆，市场份额约 40.1%。
在产能方面，铃木目前在印度的年产能约为 265 万辆。2026 年 2 月，铃木位于哈里亚纳邦 Kharkhoda 的第二工厂投产，将当地年产能从 235 万辆提升至 265 万辆；按规划，2027 财年上半年其汉萨尔普尔第四工厂将再释放 25 万辆年产能，使总产能达到 290 万辆。从 290 万辆到 400 万辆的目标，意味着铃木需在 2030 年前再增加约 110 万辆产能。据印度相关机构统计，铃木为这轮印度扩张计划投资约 72 亿美元。这一布局也是日本车企集体加码印度的一部分，丰田、本田和铃木三家企业计划在印度合计投资近 110 亿美元，为印度汽车行业迄今规模最大的外国投资之一。
在电动化方面，铃木的中期计划提出到 2031 财年前在印度推出四款电动汽车（较早前六款的目标有所下调）。首款车型 e Vitara 中型纯电 SUV 已于 2026 年 2 月上市，并出口至 48 个国家；铃木还计划到 2030 年在印度建成 10 万个充电点。从市场背景看，印度已成为全球第三大汽车市场，2025 财年新车销量突破 570 万辆，同比增长 9.0%。与此同时，随着中国电动汽车企业快速发展，日系车企在东南亚、中国等市场的份额持续下滑，正加速将印度作为重要制造与出口基地。