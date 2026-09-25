铃木汽车计划到 2030 年将新车研发周期缩短一半，研发效率提升 30%

IT之家 9 月 25 日消息，据路透社报道，日本汽车制造商铃木汽车周五（9 月 25 日）表示，公司计划以 2020 财年为基准，在 2030 年左右将新车型的研发周期减半，同时全面提升研发与生产效率。

铃木在一份声明中表示，公司计划到 2030 年实现研发效率提升 30%、生产效率提升 50%。同时，该汽车制造商计划在 2030 财年或之后，将其在印度的年产能扩充至 400 万至 499 万辆。