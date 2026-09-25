DeepSeek Harness 官方桌面版预览偷跑

IT之家 9 月 25 日消息，DeepSeek Harness 悄然上线官方桌面版，目前还是开发者预览版，版本号为 V0.1.7-rc.2。

DeepSeek Harness 此前以 WebUI 方式呈现，本次推出的桌面版无需安装 Node.js、不用开终端、不用手动跑 npx@deepseek-ai / dsh，目前支持 Windowsx64、macOS Apple Silicon (M 系列)。

当前版本仍属于开发者预览版，功能稳定性和兼容性可能存在一定限制。建议用户在体验新功能的同时，注意保存重要数据，并关注后续正式版本的发布信息。

IT之家附上相关截图如下：

DeepSeek Harness 桌面应用提供 4 种模式：

标准模式： 处理代码、文件和资料，适合大多数任务。Agent 会按需使用检索、编辑和终端等工具。

PTC 模式： 包含标准模式的所有能力，更适合批量调用工具，并对结果进行筛选、整理、去重、统计或汇总的任务。

极简模式： Agent 仅使用终端工具完成任务，适合测试和对比其基础表现。

创造模式：用对话定制 DSH：让 Agent 编写插件，添加新功能或界面；也能组合工具和提示词，创建自己的模式。

DeepSeek Harness（简称 dsh）是由深度求索（DeepSeek AI）于 2026 年 8 月开源的一款智能体（Agent）运行时框架，采用 MIT 许可证，以 TypeScript 编写。

DeepSeek Harness 最突出的特点是「一切皆插件」（Everything is a Plugin），包括模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、智能体循环、调度、UI 等，所有 Agent 能力都通过底层插件系统 Cordis 以插件形式提供。

参考

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