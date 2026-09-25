新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车上市：搭载高阶智能辅助驾驶系统，139.8 万元起

IT之家 9 月 25 日消息，新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车上市，售价 139.8 万元起：

S 680：335.3 万元

S 580 极夜御型版：269.9 万元

S 580：252.7 万元

S 480：139.8 万元

新车首度搭载梅赛德斯-奔驰 MB.OS 架构及最新一代智能人机交互系统，应用端侧多模态 VLM 大模型，搭载高阶智能辅助驾驶系统，未来还将通过 OTA 远程升级，成为率先搭载 Momenta R7 世界模型的豪华燃油车。

IT之家获悉，新车采用了更具辨识度的设计语言，格栅轮廓、格栅框架中的“MAYBACH”字样与引擎盖上的三叉星徽立标首次实现点亮效果。

新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车采用全新升级的环抱式座舱设计，前排采用一体化玻璃面板设计，将 14.4 英寸中央显示屏与 12.3 英寸前排乘客显示屏进行融合；后排娱乐系统搭载双 13.1 英寸高清显示屏。

新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车搭载全新城区及高速领航辅助驾驶系统，在中国实现车位到车位辅助驾驶与智能辅助泊车。

动力方面，新一代梅赛德斯-迈巴赫 S 级轿车提供三种动力组合，将在中国市场继续提供 V12 发动机车型。其中新款 M177 Evo V8 高性能发动机最大功率可达 450 千瓦 +17 千瓦，峰值扭矩达 850 牛 · 米 +205 牛 · 米。

此外，新车增加两款全新“MANUFAKTUR 至臻高定”专属车漆、四款“MANUFAKTUR 至臻高定”内饰专属色彩组合。

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