123 云盘新增专业空间：原空间更名为标准空间，老用户免费配额为 50GB + 2TB

IT之家 9 月 25 日消息，123 云盘官方于 9 月 24 日发布公告，宣布将原空间更名为“标准空间”，并新增“专业空间”。

专业空间重复：相同专业文件每份均独立计算容量。

标准空间重复：相同文件仅计一份容量。

专业空间为多副本分布式对象存储空间，官方称更安全、更高速。它用于存放用户独自存储的文件，如商用素材、监控、录播等。大于 10GB 的超大文件、分卷压缩文件组，以及直链、图床、视频转码服务产生的文件，也计入专业空间。其中，多副本分布式对象存储指同一数据在多个存储节点保存多份副本，以提升可靠性与访问速度。

标准空间为网络云存储空间，沿用重复文件与回收站文件不计容量机制。它用于存放用户转存自他人的文件、被他人转存的文件，以及其他非独自存储文件。

用户可在文件列表中查看和筛选不同空间类型的文件。本次升级以 2026 年 9 月 24 日 14:30:00 为界，上线前注册为老用户，上线后为新用户。

据介绍，老用户不论是否完成实名认证，统一按老用户口径执行；新用户按是否实名认证区分。老用户含会员原有空间不因升级减少。新注册用户及新购买会员的实际配额，以“云盘空间”页面展示为准。老用户免费配额为专业空间 50GB 加标准空间 2TB。

会员老用户在此基础上叠加对应会员权益，具体以“云盘空间”展示为准。老用户后续完成实名认证，不重复增加标准空间；新用户首次实名后标准空间提升至 2TB。

历史文件方面，升级上线时账号内已存在文件，无论原始来源或属性，均统一归类为标准文件并计入标准空间，不占用专业空间配额。

IT之家提醒：这些历史文件不会因本次升级立即重新分类。之后再次发生相关操作时，系统按当前专业文件、标准文件分类规则重新判断。

123 云盘官方表示，符合专业文件规则的，调整为专业文件并计入专业空间；符合标准文件规则的，继续计入标准空间。文件类型将动态调整。计入专业空间的条件包括：

用户独自存储的文件（如商用素材 / 监控 / 录播等）；

大于 10GB 的超大文件（含分卷压缩后的文件组）；

直链、图床、视频转码服务等功能产生的文件。

其他符合标准空间规则的文件计入标准空间。重新分类后如对应空间超额，将按该空间容量管理规则执行。用户可前往“云盘空间”查看专业空间、标准空间使用情况。如需更多空间，可前往“商品中心”购买扩容包或开通会员。