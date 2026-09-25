Muse 爆火提振 Meta 股价，扎克伯格超戴尔跃升《福布斯》全球第四大富豪

IT之家 9 月 25 日消息，据《福布斯》报道，随着 Meta 股价上涨，Meta 首席执行官马克 · 扎克伯格的个人财富超过戴尔科技董事长兼首席执行官迈克尔 · 戴尔，跃升为全球第四大富豪。

IT之家发稿前查询 Meta 公司股价，当地时间 9 月 24 日收盘价格为 777.59 美元（IT之家注：现汇率约合 5,223 元人民币），股价上涨 4.5%，公司市值为 1.98 万亿美元（现汇率约合 13.3 万亿元人民币）。扎克伯格的净资产估计达到 2,664 亿美元（现汇率约合 1.79 万亿元人民币）（约合人民币 1.79 万亿元）。

在《福布斯》全球亿万富翁榜单中，排在扎克伯格前面的 3 位分别为埃隆 · 马斯克（9,279 亿美元）、杰夫 · 贝索斯（3,693 亿美元）以及拉里 · 佩奇（2,808 亿美元）。

该媒体认为推动 Meta 公司股价走强的重要因素之一，就是 Meta 公司推出的 Muse 服务，该 AI 助手赢得了用户和投资者的热烈反响。

该产品可帮助用户预订旅行、发送电子邮件以及管理联网家居设备，扎克伯格将其定位为 Meta 实现“个人超级智能”战略的重要一步。

数据显示，Muse 上线后迅速获得市场关注。此前有报道称，Muse 上线五天内下载量已超过 ChatGPT，成为美国 iOS 平台下载量最高的免费应用，累计下载量超过 250 万次。