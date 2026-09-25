华硕 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版国行版上架：升级 7.4 英寸 OLED 屏，9999 元起

IT之家 9 月 25 日消息，华硕 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版国行版现已上架电商平台，将于 10 月 15 日开售，售价 9999 元起：

20 周年版：9999 元

20 周年版套装：18999 元

相比 20 周年版，20 周年版套装增加了 ROG XREAL R1 AR 游戏眼镜 20 周年版、dbrand Killswitch 保护套件（带支架保护壳、旅行防护盖、ROG 定制摇杆防滑帽、专属贴膜）、定制派力肯防护箱（箱体镌刻 ROG 20 周年限定徽章与 ROG 红锁扣）。

该掌机采用 ROG 20 周年限定设计，半透机身搭配黑金装饰元素，机身带有专属 20 周年金色铭牌。

该机配备 7.4 英寸 ROG 星云原画屏，采用 OLED 面板，分辨率为 1920×1080，支持 120Hz VRR 可变刷新率，峰值亮度可达 1400nits，具备 DXC 抗反射防眩光技术，获得杜比视界、DisplayHDR True Black 1400 等认证。

这款掌机搭载 TMR 摇杆，采用磁阻传感技术，约 3% 小死区，优化斜向输入，降低摇杆漂移概率；配备可变形十字方向键，轻抬十字键并旋转约 90° 即可切换 4 向 / 8 向操控模式，适配不同类型游戏。

核心配置方面，该机搭载掌机定制芯片 AMD 锐龙 AI Z2 Extreme 处理器（8 核 16 线程），集成 Radeon 890M 核显（RDNA 3.5 架构），支持 FSR、AFMF 帧生成技术；内置 XDNA 2 NPU，提供最高 50 TOPS AI 算力。

该机配备 24GB 内存 + 1TB SSD，内存速率达 8000MT/s，2280 M.2 SSD 支持扩容；采用开盖光感断电设计，更换硬盘不影响整机保修。

该机内置 80Wh 容量电池，拥有 XBOX 全屏体验界面，由 ROG 与 XBOX 联合调校，奥创智控中心 SE 与 XBOX Game Bar 深度融合，XBOX 按键可一键唤起 Game Bar，快速调取性能监控、截屏录屏、系统设置。

IT之家附这款新品按键与接口信息如下：

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