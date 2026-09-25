首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

华硕 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版国行版上架：升级 7.4 英寸 OLED 屏，9999 元起

2026/9/25 11:39:03 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 9 月 25 日消息，华硕 ROG XBOX 掌机 X 20 周年版国行版现已上架电商平台，将于 10 月 15 日开售，售价 9999 元起

  • 20 周年版：9999 元

  • 20 周年版套装：18999 元

相比 20 周年版，20 周年版套装增加了 ROG XREAL R1 AR 游戏眼镜 20 周年版、dbrand Killswitch 保护套件（带支架保护壳、旅行防护盖、ROG 定制摇杆防滑帽、专属贴膜）、定制派力肯防护箱（箱体镌刻 ROG 20 周年限定徽章与 ROG 红锁扣）。

该掌机采用 ROG 20 周年限定设计，半透机身搭配黑金装饰元素，机身带有专属 20 周年金色铭牌。

ROG 20周年限定设计

该机配备 7.4 英寸 ROG 星云原画屏，采用 OLED 面板，分辨率为 1920×1080，支持 120Hz VRR 可变刷新率，峰值亮度可达 1400nits，具备 DXC 抗反射防眩光技术，获得杜比视界、DisplayHDR True Black 1400 等认证。

ROG星云原画屏参数

这款掌机搭载 TMR 摇杆，采用磁阻传感技术，约 3% 小死区，优化斜向输入，降低摇杆漂移概率；配备可变形十字方向键，轻抬十字键并旋转约 90° 即可切换 4 向 / 8 向操控模式，适配不同类型游戏。

人体工学设计

核心配置方面，该机搭载掌机定制芯片 AMD 锐龙 AI Z2 Extreme 处理器（8 核 16 线程），集成 Radeon 890M 核显（RDNA 3.5 架构），支持 FSR、AFMF 帧生成技术；内置 XDNA 2 NPU，提供最高 50 TOPS AI 算力。

AMD锐龙AI Z2 Extreme处理器

该机配备 24GB 内存 + 1TB SSD，内存速率达 8000MT/s，2280 M.2 SSD 支持扩容；采用开盖光感断电设计，更换硬盘不影响整机保修。

大容量疾速存储

该机内置 80Wh 容量电池，拥有 XBOX 全屏体验界面，由 ROG 与 XBOX 联合调校，奥创智控中心 SE 与 XBOX Game Bar 深度融合，XBOX 按键可一键唤起 Game Bar，快速调取性能监控、截屏录屏、系统设置。

XBOX全屏体验界面

IT之家附这款新品按键与接口信息如下：

京东 ROG XBOX 游戏 掌机 X 20 周年版 24GB+1TB 9999 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华硕 ROGXBOX 掌机 X

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知