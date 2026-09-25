比亚迪方程豹钛 9 内饰公布：预计四季度上市，定位 6 座插混大型 SUV 车型

IT之家 9 月 25 日消息，比亚迪方程豹钛 9 此前已经在 2026 成都国际车展迎来全球首秀。该车预计将于今年四季度上市。方程豹官方今日公布了这款车的内饰详情，我们一起来看一下吧。

新车定位 6 座插混大型 SUV，长宽高分别为 5270/1999/1850mm，轴距 3130mm，提供 21 英寸、22 英寸两种规格多样式轮圈选择。IT之家注意到，其车尾采用天地门开启结构，提供 6 座布局，全系第三排座椅支持完全放倒。

底盘方面，新车采用承载式车身结构，搭载云辇-P Ultra 智能液压悬架，全系标配后轮转向系统，适配城市道路行驶及轻度越野场景。

动力方面，新车搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配最新 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。

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