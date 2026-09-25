育碧曾提议为任天堂开发《塞尔达传说》衍生作：以加侬多夫为主角，最终被否决

IT之家 9 月 25 日消息，据 Insider Gaming 当地时间 9 月 24 日报道，育碧米兰工作室曾向任天堂提案开发一款《塞尔达传说》衍生游戏。

该项目内部代号“歌利亚（Goliath）”，原计划围绕全新主角展开，后在概念阶段被要求改为以系列反派加侬多夫为主角。但是，任天堂最终于 2023 年底否决了该项目的原型版本，具体原因未对外披露。

该项目的构想始于 2022 年底。《马力欧 + 疯狂兔子 星耀之愿》发售后获得普遍好评，育碧与任天堂随后开始讨论下一次合作。育碧米兰的野心不止于第三款《马力欧 + 疯狂兔子》，而是希望打造一款设定在《塞尔达传说》世界观中的全新衍生作品，而非续作或前传。消息人士称，该项目由 Davide Soliani 领导，内部代号“歌利亚”也反映了团队的规模预期。

前育碧开发者 Gian Marco Zanna 在一次采访中描述该项目称，Soliani（《马里奥 + 疯狂兔子》游戏设计师）“不想瞄准太阳，他想瞄准整个宇宙，他要在电子游戏宇宙中创造一次新的大爆炸”。

据知情人士透露，任天堂在概念阶段要求将原创新主角替换为加侬多夫。这将是加侬多夫首次在《塞尔达传说》系列中成为核心可操控角色。项目团队在 2023 年冬季持续工作，于年初完成提案，并获得大约到 2023 年底交付原型的期限。

然而，任天堂在 2023 年 11 月底否决了其原型，项目随即终止。据两名开发者透露，在“歌利亚”取消后，曾出现让育碧米兰转而开发其他任天堂 IP 的提案，内部传闻涉及《星际火狐》或另一款马力欧宇宙游戏，但 2023 年底至 2024 年初，育碧与任天堂之间的沟通逐步破裂。

项目取消后，育碧米兰团队被拆分至不同项目，部分高级开发者被分配至《超越善恶 2》。2024 年 7 月，Soliani、Cristina Nava 和 Gian Marco Zanna 离开育碧，与 Christian Cantamessa 共同创立了 Day 4 Night 工作室。Cantamessa 曾参与《侠盗猎车手：圣安地列斯》《荒野大镖客：救赎》和《极限竞速：地平线》的开发。此后，多名原育碧米兰开发者陆续离职并加入 Day 4 Night 工作室。

值得一提的是，此次并非《塞尔达传说》衍生项目首次被取消，此前 Retro Studios 曾有一个以希克为核心的项目在 Wii 时期被终止。