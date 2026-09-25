Claude Opus 5.5 仅用约 1 小时从零开发 RTX 加速路径追踪器，支持多种材质与光照效果

IT之家 9 月 25 日消息，网友 u/Zealousideal_View_12 昨日（9 月 24 日）在 Reddit 社区发帖，称其使用 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 模型，耗时约 1 小时，从零生成实时硬件加速路径追踪器。

IT之家注：路径追踪器（Path Tracer）是一种基于光线传播模拟的 3D 渲染器。系统从摄像机或光源方向追踪大量光线，并计算光线与物体表面的交互结果。

科技媒体 Wccftech 认为即使不具备图形 API、着色器编译和并行执行方面的专业知识，用户也能调用 AI 开发路径追踪器。

该程序能够编写 C++ 和 CUDA 代码库，并利用 NVIDIA OptiX 9.1，直接调用现代 GPU 硬件的专用 RT 核心和 Tensor 核心。

该网友向 Claude Opus 5.5 提交了一条初始提示词，要求它从零构建 RTX 加速路径追踪器，但并未明确说明后续是否存在追加和修改情况：

build a fully functional raytracing demo accelerated by nvidia cuda rtx & blackwell kernels. the demo should utilize both my nvidia rtx 5090s and should illustrate diffuse, metallic, reflections, glossiness & roughness, transparency, translucency & self illumination. 翻译如下：构建一个由 NVIDIA CUDA RTX 和 Blackwell 内核加速的完整光线追踪演示。该演示应使用我的两块 NVIDIA RTX 5090 显卡，并展示漫反射、金属反射、光泽度、粗糙度、透明度、半透明和自发光等效果。

渲染器采用双 GPU 分帧多适配器管线，系统会横向切分每一帧，再把不同图像行分配给 2 块显卡。管线还会根据实时负载调整任务分配，从而维持双卡协同工作。演示效果达到 34 FPS，并处理每秒 2.67 亿次光线采样。

在渲染算法方面，项目采用 Shader Execution Reordering。该技术会重新组织 GPU 上的光线路径。管线还结合 Next-Event Estimation 与 Multiple Importance Sampling，处理光照分布和柔和阴影。