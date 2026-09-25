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Claude Opus 5.5 仅用约 1 小时从零开发 RTX 加速路径追踪器，支持多种材质与光照效果

2026/9/25 12:28:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 25 日消息，网友 u/Zealousideal_View_12 昨日（9 月 24 日）在 Reddit 社区发帖，称其使用 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 模型，耗时约 1 小时，从零生成实时硬件加速路径追踪器。

IT之家注：路径追踪器（Path Tracer）是一种基于光线传播模拟的 3D 渲染器。系统从摄像机或光源方向追踪大量光线，并计算光线与物体表面的交互结果。

科技媒体 Wccftech 认为即使不具备图形 API、着色器编译和并行执行方面的专业知识，用户也能调用 AI 开发路径追踪器。

该程序能够编写 C++ 和 CUDA 代码库，并利用 NVIDIA OptiX 9.1，直接调用现代 GPU 硬件的专用 RT 核心和 Tensor 核心。

A 3D rendering setup with a performance overlay shows 'RTX Showcase' running on dual NVIDIA GeForce RTX 5090 GPUs at 34 fps, displaying materials including a reflective green sculpture and glass spheres on a table.

该网友向 Claude Opus 5.5 提交了一条初始提示词，要求它从零构建 RTX 加速路径追踪器，但并未明确说明后续是否存在追加和修改情况：

build a fully functional raytracing demo accelerated by nvidia cuda rtx & blackwell kernels. the demo should utilize both my nvidia rtx 5090s and should illustrate diffuse, metallic, reflections, glossiness & roughness, transparency, translucency & self illumination.

翻译如下：构建一个由 NVIDIA CUDA RTX 和 Blackwell 内核加速的完整光线追踪演示。该演示应使用我的两块 NVIDIA RTX 5090 显卡，并展示漫反射、金属反射、光泽度、粗糙度、透明度、半透明和自发光等效果。

渲染器采用双 GPU 分帧多适配器管线，系统会横向切分每一帧，再把不同图像行分配给 2 块显卡。管线还会根据实时负载调整任务分配，从而维持双卡协同工作。演示效果达到 34 FPS，并处理每秒 2.67 亿次光线采样。

在渲染算法方面，项目采用 Shader Execution Reordering。该技术会重新组织 GPU 上的光线路径。管线还结合 Next-Event Estimation 与 Multiple Importance Sampling，处理光照分布和柔和阴影。

A 3D rendering features various reflective objects including a central interlocked gold structure, silver and rose gold spheres, a cuboid, and cylinders on round white platforms.

A series of themed displays showcasing various geometric shapes and objects, with a prominent neon sign labeled 'RTX' on the rightmost platform.

A 3D-rendered Cornell box features a white sphere, an orange torus, a gray rectangular block, and a cube with red and green walls, under a ceiling light.

A geometric scene featuring reflective spheres, green and red rings, yellow cubes, and blue cylinders arranged in a mirrored corridor creating an illusion of infinite repetition.

A series of red, gold, and transparent spheres are placed in rows on a black platform with a checkered pattern backdrop.

A 3D-rendered scene featuring a glass orb, a green geometric sculpture, and transparent panels, all set on a circular white platform.

A 3D render shows a glowing green spiral object, a ribbed lantern, a white sphere, two candles, and a lit paper screen panel on a round platform.

Claude AI helped make an RTX renderer from scratch

A scene featuring a green swirling sculpture, a spherical object, a lantern, two lit candles, and a shoji-style screen on a circular platform.

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关键词：ClaudeAI

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