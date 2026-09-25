Dreunen 教授称微软重组游戏业务形成“反向收购”格局：XBOX 自有 IP 转向动视等

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（9 月 24 日）发布博文，报道称 Joost van Dreunen 教授认为，微软游戏收购案形成“反向收购”格局，微软 XBOX 自有工作室反而纳入动视等体系中。

Dreunen 是纽约大学斯特恩商学院教授、前 SuperData Research 创始人，他在其 SuperJoost Playlist 时事通讯中写道，微软斥资约 765 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,138.7 亿元人民币）收购的游戏出版商（含动视暴雪和 ZeniMax），最终却成了最有能力运营微软自己创建的工作室 / IP 的部门。

微软于 2020 年宣布以 75 亿美元（现汇率约合 503.79 亿元人民币）现金收购 ZeniMax Media，后者旗下拥有 Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames、Tango Gameworks 等 8 家知名游戏工作室，代表作包括《上古卷轴》《辐射》《毁灭战士》《掠食》《恶灵附身》等系列。

微软于 2023 年以约 687 亿至 690 亿美元（现汇率约合 4,614.75 亿至 4,634.9 亿元人民币）收购动视暴雪（Activision Blizzard），这笔交易不仅是微软史上金额最高的并购，也是全球电子游戏行业有史以来规模最大的收购案。

外界原以为 XBOX 将吸纳行业头部 IP，最新重组却显示相反路径：被收购发行商未并入 Xbox 架构，XBOX 自有工作室反而被并入其体系。

Dreunen 教授认为微软斥资收购的游戏公司，最终成为最擅长运营微软自建工作室与 IP 的部门，管理权与资源向收购方集中。

动视接管 World's Edge、Rare 及下一款旗舰《光环》的开发与发行，Halo Studios 转为支持现有作品。贝塞斯达吸纳黑曜石，后者正开发新《辐射》。

King 接管微软休闲游戏（Microsoft Casual Games），涵盖《纸牌》《扫雷》等项目。Playground 与 Turn 10 合并为单一工作室。仅 Mojang 与暴雪（Blizzard）未受此次调整影响。

收入结构变化支撑这一重组逻辑。微软 XBOX 第一方内容收入占游戏软件收入的 61%，为索尼 29% 的两倍以上。2025 年第一方软件收入达 137 亿美元（现汇率约合 920.26 亿元人民币），超过第三方收入，收购 IP 成为业务主体。