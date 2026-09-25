消息称三星显示器大陆市场已进入最后清算阶段，预估 11 月底清算结束

IT之家 9 月 25 日消息，“ChannelGate 视博合聚”公众号昨日（9 月 24 日）发布博文，爆料称三星显示器在大陆市场已经正式进入最后的渠道清算阶段。

IT之家附上博文内容如下：

最后的清算将在今年 11 月底结束，而结束后三星显示器在中国大陆市场后续的到底如何调整，变数依然存在。

之前各行业 SI 客户以及翰林汇国代等拥有进货权的渠道都已经正式进入停货状态，而三星显示器内部正在对所有客户的库存做最后的统计，而按照统计结果将给与这些客户做库存补偿。

延伸阅读

公开信息显示，2026 年 5 月 6 日，三星（中国）投资有限公司已发布正式公告，宣布三星电子决定在中国大陆市场停止销售含电视、显示器在内的所有家电产品，并承诺对已购买产品的用户继续按《消费者权益保护法》及国家三包规定提供售后服务。

公告中涉及停售的产品包括电视、显示器、大型商用显示器、空调、冰箱、洗衣机、干衣机、洗衣干衣一体机、衣物护理机、音响、投影仪、吸尘器、空气净化器等所有家用电器，而手机产品则保持正常销售。

关于显示器业务被波及的原因，有知情人士称，三星的白色家电此前已淡出中国市场，彩电随后退出，而在中国市场卖得还不错的显示器业务因为与黑电属于统一部门而受到牵连。

翰林汇是三星显示器在中国的全国总代理。在三星宣布家电退出后，翰林汇曾于 2026 年 5 月发布当月的出货价格表，新增 15 款机型，主要为 27 寸和 32 寸的商用 SD800、SD700 系列，并对部分玄龙骑士 OLED 机型及 32 寸、49 寸、57 寸等型号上调价格。

此外，2026 年 6 月 23 日，此前一直发布三星家电产品宣传内容的三星电子官方公众号已自主注销、停止使用。

资料显示，三星电子于 1992 年正式进入中国市场并建厂，其彩电业务在 2005 年曾占据中国市占率近 20%、位居行业第一。近年来随着中国品牌家电崛起，三星家电在华份额不断收缩。此前还有传闻称，三星中国区进行战略大调整后，可能仅维持手机与存储两大核心业务单元的完整建制。