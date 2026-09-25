消息称华硕主板工厂通知 10 月将全面涨价，涨幅约为 5%~10%

IT之家 9 月 25 日消息，“ChannelGate 视博合聚”公众号昨日（9 月 24 日）发布博文，报道称华硕主板工厂通知 10 月将全面大幅度拉涨。

IT之家附上相关信息如下：

由于上游原材料的上涨，以及台积电对主板芯片组拉涨 10% 左右，其实主板成本价格被迫至少要拉涨 10-15% 幅度，否则各品牌主板厂商均要倒挂亏钱销售。 华硕前面只针对部分型号上涨 5-20 元，涨价完全没有涨够，很多型号均没有涨价，可能是为了 Q3 季度登峰任务达成。 据最新消息了解到，华硕主板确定 10 月份开始再次将执行涨价，且这次涨价幅度会一次性拉涨到位，可能执行的方案，PRIME 系列大概上涨 5% 左右，TUF 系列大概上涨 7% 左右，ROG 系列大概上涨 10% 左右，实际上涨多少也是要以厂家最终定价为准，需要备货的主任以及经销商，可以这个月积极备足货源，将 10 月 8 日以后正式执行的。

此外该公众号近期还发表了多篇关于主板厂商的售价调整信息，相关信息如下：

华擎

华擎主板 9 月份执行主任价格调整政策 华擎主板进入 9 月份工厂执行的基本主任价格体系表，与 8 月份进行对比，部分中高端系列型号主任价格反而有所调价，其他物流型号价格不变的价格策略。 1、Z890 系列：Z890 Pro RS WiFi White 个别型号下调 50 元，其他型号价格不变。 2、B860 系列：多数主流型号下调 30 元。 3、B760\H610 系列价格不变。 4、X870 系列：其中 X870 Pro RS WiFi 下调 120 元，其他型号价格不变。 5、B850 系列，部分高规格型号价格下调 50 元，物流型号价格不变。 6、其他 B650\B550\A520 系列价格不变。

七彩虹：

七彩虹主板 9 月份物流型号净成本价格政策 七彩虹主板工厂 9 月份收缩更多资源投入，减少部分主流型号的支持力度，部分主流型号净成本相对变相拉涨，特别是低端系列型号，中高端系列价格变化不大。 据了解，七彩虹主板工厂 9 月份针对 B760\H610\B550\A520 系列取消所有价格资源支持，主要低规格物流型号的净成本价格，均已变相上涨 10-20 元不等，非物流型号价格维持不变。

技嘉：