Nothing Headphone（1）Pro 耳机渲染图曝光：支持主动降噪、满电续航 60 小时

IT之家 9 月 25 日消息，德国科技媒体 WinFuture 昨日（9 月 24 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了 Nothing Headphone（1）Pro，并透露称这款高端耳机将于 2027 年 9 月 29 日发布（原文显示为明年，可能是笔误，此前消息称今年发布），售价为 349 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,665 元人民币）。

外观方面，机身延续 Nothing 的设计语言，加入透明元素和圆润边角，预计提供黑色与白色版本，内置 10 个麦克风，可支持自适应主动降噪。

材质方面，产品机身据称采用铝合金和防刮玻璃。其防护等级为 IP52，具备有限的防尘和防溅能力。耳罩加入填充结构，并配备实体控制部件，可用于操控语音助手和通话。

音频方面，耳机每侧配备 3 个扬声器单元。其中，1 个单元负责低频，1 个单元负责中频，另有 1 个 xMEMS 单元负责高频。产品还支持 Hi-Res Audio 和 LDAC，兼容有线及无线音频传输。

耳机音乐播放续航最长可达 60 小时，耳机通过 Bluetooth 6.1 连接设备，也支持 3.5 毫米模拟音频和 USB-C 数字音频连接。IT之家附上相关图片如下：

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