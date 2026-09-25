瞄准 AI 数据中心光学需求，康宁扩大 Polarcor 玻璃偏振片产能

IT之家 9 月 25 日消息，康宁公司于 9 月 24 日宣布，将扩大 Polarcor 玻璃偏振片的制造产能，以应对 AI 数据中心和计算应用持续增长的需求。

此次产能扩建将提升康宁工程化玻璃偏振片的生产能力。该类产品广泛应用于光隔离器及其他激光光学器件，是先进光学和光子系统的重要组成部分。

与此同时，康宁与一家领先的有源光子技术企业达成了一项新的多年期供货协议。据康宁介绍，这项多年期供货协议将为关键客户提供长期稳定的供应保障。

随着 AI 工作负载规模不断扩大，数据中心对光学和光子技术的依赖程度持续加深，以实现海量数据的高速高效传输。光互连在系统性能中扮演的角色日益关键，对光信号进行精准可靠的控制也因此变得更为重要。康宁的 Polarcor 工程化玻璃偏振片正是面向这一需求设计，能够控制偏振光，并在光隔离器中防止反向反射光对激光器件造成干扰。

IT之家注：光隔离器是一种只允许光单向通过的光学器件，其核心功能是阻止反射光返回激光光源，避免激光器因反向光干扰而出现输出不稳定甚至损坏。

康宁在 2026 年 5 月的投资者活动上宣布，公司预计到 2026 年底实现 200 亿美元（现汇率约合 1,343.45 亿元人民币）的年化销售额，到 2028 年底达到 300 亿美元（现汇率约合 2,015.18 亿元人民币），到 2030 年底达到 400 亿美元（现汇率约合 2,686.9 亿元人民币）。