哈伊高铁 9 月 28 日开通运营：哈尔滨至伊春最快 1 小时 46 分钟，实施市场化票价机制

IT之家 9 月 25 日消息，国铁集团今日宣布，哈尔滨至伊春高速铁路将于 9 月 28 日开通运营。IT之家注意到，相关车次已上架铁路 12306，但目前处于暂停发售状态。

哈伊高铁开通后，哈尔滨至伊春间最快 1 小时 46 分钟可达，绥化、伊春等地市接入全国高铁网。

为满足旅客不同出行需求，铁路部门在哈伊高铁实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价可通过铁路 12306 查询。

哈伊高铁起自哈尔滨站，途经黑龙江省哈尔滨市、绥化市、铁力市，终至伊春市，线路全长 318 公里，设计时速 250 公里。

全线共设哈尔滨、哈尔滨北、呼兰北、兴隆镇西、绥化南、庆安南、铁力、日月峡、伊春西 9 座车站。其中哈尔滨站、哈尔滨北站为既有车站，铁力站为既有车站改建站，其余均为新建车站。

伊春西站是我国目前建成的纬度最高的高铁车站。该站位于黑龙江省伊春市，站房总建筑面积 19985 平方米，地上 3 层、地下 1 层，设 2 台 4 线，建成后可容纳候车旅客 1500 人。

哈伊高铁地处我国高纬度严寒地区，冬季极端低温可达零下 40 摄氏度，地质条件复杂，全年施工窗口期短，建设难度大。自 2022 年全线开工建设以来，各参建单位建成了永兴呼兰河特大桥、铁力呼兰河特大桥等一批重点工程。

哈伊高铁建成通车后，最高运营时速 250 公里。开通运营初期，铁路部门每日安排动车组列车最高 38 列，其中跨线动车组 4 列。哈尔滨站至绥化南站、铁力站、伊春西站最快 42 分钟、1 小时 14 分钟、1 小时 46 分钟可达。伊春西站至北京朝阳站、大连北站分别最快 8 小时 46 分钟、6 小时 7 分钟可达。

哈伊高铁是我国最北端的高速铁路。线路开通运营后，绥化、伊春等地市迈入高铁时代，进一步完善东北地区高铁网布局，扩展以哈尔滨为中心的 2 小时交通圈，对促进沿线旅游和生态资源开发、带动区域经济社会发展、助力东北全面振兴具有重要意义。