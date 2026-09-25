全球首台全天候浮空器在川首发：可连续驻空五年，覆盖面积约 2000 平方公里

IT之家 9 月 25 日消息，北京驭风飞行科技有限公司宣布，全球首台全天候浮空器 —— 云哨 M1000-CNS 首发仪式于 9 月 22 日在四川自贡荣县云哨浮空器产教融合总部基地举行。

这一可连续驻空五年、通导监气一体化的空基平台直径 21 米、总长 24 米，集成风电、光伏与储能一体化供电系统，能够抵御风雨、冰雪、雷电等复杂天气条件，具备全天候作业能力。

与传统柔式浮空器不同，该产品将柔性升力体蒙皮与刚性载荷舱、能源及系留系统进行一体化承载与姿态控制，外蒙皮仅负责耐耗，内部设置多个浮力囊体负责气密，从而降低了整体制造成本。

IT之家注：浮空器是指利用轻于空气的气体提供升力、可长时间驻留空中的飞行器，常见形式包括系留气球和飞艇。

驭风飞行董事长兼 CEO 史智广在现场介绍称，云哨 M1000-CNS 运行于千米级空域，最大可承载 300 余公斤任务载荷，采用刚柔耦合创新结构，设计连续驻空时长可达五年，整体使用寿命长达 20 年。

云哨 M1000-CNS 将通信中继、导航增强、全域监视、气象探测与反制感知五大核心功能整合于一体，打造出可快速部署、模块化复制的一体化空中节点。单台平台有效覆盖面积约两千平方公里，导航差分增强精度可达 20 厘米级，能够对低空“黑飞”行为实现全域覆盖式管控。