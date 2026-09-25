海贝 RS2 音乐播放器发售：R2R 技术达尔文三代架构，2798 元起

IT之家 9 月 25 日消息，海贝本周三发布了 RS2 便携无损音乐播放器，标准版（铝合金 / 墨绿色）定价 2798 元，限量版（黄铜） 3498 元。

据介绍，这款播放器采用旗舰型号 RS8 二代同款第三代达尔文架构 (DARWIN III)，由 HiBy 全程自主研发，重构底层核心处理架构，重塑高清音频处理全流程。

第三代达尔文架构采用全新 FPGA 数字引擎，逻辑单元数量突破 35K，拥有 40 个高速、高性能 DSP，为可调纯 FIR 滤波算法、多样 DARWIN 滤波器、谐波控制器等特色功能提供强大算力基础，实现全柔性架构、全流程自主可控。

第三代达尔文架构配备两颗飞秒级低相噪音频专用晶振，分别为 45.158MHz、 49.152MHz，可有效降低相位噪声以及时钟抖动，低至 -140dBc / Hz @1KHz offset，提升音频纯净度。

这款产品采用基于 R2R 技术打造的数模转换电路，第三代达尔文架构使用高精度 R2R 电阻网络进行数模转换，可避免数字调制过程中带来的高频噪声以及数码味，让声音更自然、通透，乐感更丰富。

整机 THD+N 实测低于 0.0008%，在声音纯净度、动态范围等层面都优于同价位甚至更高价位竞品。

音频电路部分，RS2 二代采用奢华后级配置：四级 OPA1612 信号链路，实现全平衡电压放大，为输出级喂足输入电压与电流，瞬态响应与动态表现更出色；额外搭载 4 颗旗舰级 OPA1622 耳放芯片，四通道独立电流放大，各类多单元耳塞均能驱动。

输出能力方面，产品配备双输出接口，拥有强大驱动力，适配多样耳机： 4.4mm 平衡口输出功率可达 630mW，3.5mm 单端口输出功率可达 165mW。

主控平台方面，RS2 二代升级为 X1600E 主控，配备双核架构，系统操作更丝滑、响应速度更快，切歌、进曲库、拖进度条都更跟手，久用也不卡顿。

相比前代产品，其屏幕尺寸扩大 45%，分辨率提升 122%，配备全新的 3.55 英寸 480*800 分辨率屏幕，同时边框缩小更趋近全面屏设计，搭配 RS 系列定制化的 UI 界面，标志性绿金配色。

存储拓展方面，产品配备双 Micro-SD (TF) 卡槽，最大支持 4TB (2+2) 拓展，支持两张存储卡同时读取使用。

功能拓展方面，该产品通过 USBDAC 功能可实现电脑声卡、手机外置解码等丰富的拓展功能，还支持同轴与 LineOut 输出，可解锁多样玩法。

标准版为铝合金材质，整体机身仅重 156g，通体为经典墨绿配色，搭配千鸟格暗纹背板，不同角度呈现不同光影效果。限量版升级为黄铜材质，限量发售仅 500 台，密度更高的黄铜握感更扎实，也对机身抑振与屏蔽更友好，整体机身重量为 240g。

系统方面，RS2 二代采用成熟、稳定的纯音 HiByOS，系统底层即对音频处理进行针对性优化，打造纯净的音频回放链路，保证纯粹的听音体验。

IT之家附不同版本参数对比如下：

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